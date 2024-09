Ciesp de São Bernardo realiza encontros com prefeituráveis

A unidade de São Bernardo do Ciesp (Centro das Industrias do Estado de São Paulo) elaborou um documento com propostas voltadas ao setor e que serão apresentadas aos candidatos a prefeito da cidade. Serão dois encontros, nos quais os concorrentes deverão apresentar as suas proposituras os representantes do segmento entregarão o texto que recebeu a denominação de ‘Propostas para a Inovação, Atração de Investimentos e Desenvolvimento para a Indústria da Macrorregião do Grande ABCD’.

Nesta quarta-feira (dia 4 de setembro) Marcelo Lima (Podemos) abre a série de encontros às 17. Na sequência, às 19h, será a vez de Flávia Morando (União brasil). Na próxima quarta-feira (11 setembro) os empresários se reúnem com Alex Manente (Cidadania) e Luiz Fernando Teixeira (PT).

O documento do Ciesp aborda temas como inovação, atração de investimentos e suporte à reinserção de empresas nas cadeias de alto valor agregado à luz das vocações regionais e potenciais.

Valorização de setores e empresas já existentes na região, atraindo cadeias que a essas agreguem mercado e valor; assim como a atração de setores, investimentos e empreendimentos em áreas emergentes consideradas estratégicas à região e ao país.

As transformações em eletromobilidade e hibridização, em biocombustíveis, na cadeia do agro e seus equipamentos, na energia e transição energética, na logística, na tecnologia da informação, entre outras.

Ter um conselho estratégico consultivo (Mercado-Academia-Poder Público), em âmbito de macrorregião, que apoie e promova a elaboração colaborativa de projeto de desenvolvimento articulado, assim como de projeto industrial para suporte a políticas públicas de neoindustrialização e desenvolvimento, viabilizando a configuração de distrito de inovação conectado às demais iniciativas do estado (visão de curto e médio prazo) e de potencial projeto de Zona de Processamento de Exportações.

Priorizar a educação de qualidade em todos os níveis e dar atenção especial à educação digital, regulamentando nos municípios a Lei nº 14533 que institui a Política Nacional de Educação Digital. Capacitação profissional e tecnológico-científica voltadas especialmente às áreas estratégicas definidas para a região. Capacitação de lideranças empresariais e sucessores dos variados setores da economia em gestão, governança, inovação e competitividade.

Ter inovação e transformação digital como motes da gestão, tanto para governo enxuto e eficiente, como para potencializar o ambiente para negócios, empresas e indústrias mais competitivos. Criação e manutenção de plataforma de transparência e accountability do desenvolvimento econômico e socioambiental dos municípios.

Promover a seleção dos secretários com base em critérios técnicos, em especial nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento econômico.