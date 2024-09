Secretário de Educação do Estado de SP exalta o Desafio de Redação

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, destacou a importância da iniciativa do Diário em promover o Desafio de Redação, tradicional concurso literário que neste ano chega à sua 18ª edição. A menos de um mês do fim das inscrições, que terminam no dia 30 de setembro, 132.729 folhas oficias já foram solicitadas – e 237 escolas estão inscritas.

“Para todos vocês aqui do nosso Grande ABC, deixo mais um convite. Após as Olimpíadas de Redação do Estado de São Paulo, temos agora o Desafio de redação do Diário do Grande ABC. As inscrições estão abertas agora em setembro. Participem”, disse o secretário sobre a ação, que tem o objetivo de incentivar a escrita e a leitura, democratizar a educação e instigar a criatividade dos participantes.

“A gente incentiva todos os nossos alunos a participarem dessa competição do Diário, que já perdura há vários anos, para que você possa ganhar mais esse prêmio”, continuou.

A coordenadora do Desafio, Josiana Abrão, ressalta que não só alunos podem concorrer. “Vale lembrar também que os moradores do Grande ABC com o 3º ano do ensino médio completo também podem participar. E há uma categoria aberto também aos professores. A inscrição deve ser feita direto no site”, afirma. “O concurso literário é uma oportunidade para valorizar e prestigiar alunos e professores”, completa.

As inscrições e fichas para a redação podem ser solicitadas por meio do site (www.dgabc.com.br/desafioredacao). Também é possível entrar em contato pelos telefones (11) 4435-8133 ou (11) 4435-8172.

A retirada das redações pelo Diário será feita até o dia 15 de outubro, e a cerimônia de premiação está prevista o dia 28 de novembro.

TEMA

Neste ano, os candidatos devem escrever sobre “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”. Podem participar alunos do ensino fundamental, ensino médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala, professores e membros da comunidade com ensino médio completo.

Apenas os estudantes do 6º ao 9º ano podem escolher escrever de acordo com o gênero textual que desejarem. Os outros candidatos deverão fazer um texto argumentativo-dissertativo.

PRÊMIOS

Neste ano, a grande novidade da premiação são dois intercâmbios de duas semanas na Inglaterra, com todas as despesas pagas. A oferta é fruto da parceria do Diário com a Experimento Intercâmbio Cultural da CVC Corp. As viagens serão para os primeiros colocados nas categorias 3 (uma bolsa para o programa de férias London SummerExperience) e 5 (uma para o intercâmbio “curso de idiomas”).

Entre as possibilidades de prêmio, também estarão 21 Alexas, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada categoria.

Todos os detalhes estão disponíveis no regulamento do Desafio de Redação, disponível no mesmo site das inscrições.

Confira o vídeo: https://youtube.com/shorts/1R6BUokC1aM?feature=share.