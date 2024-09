Operação Impacto termina com 21 presos no Grande ABC

A Operação Impacto Metropolitano do Grande ABC, realizada na última sexta-feira (30), prendeu 21 pessoas, sendo 11 em flagrante. Com partida em São Bernardo, a ação abrangeu diversas áreas da Região Metropolitana, incluindo o CPA/M (Comando de Policiamento de Área Metropolitana) 6 (Grande ABC), 7 (Guarulhos), 8 (Osasco) e 12 (Mogi das Cruzes), e contou também com 2.769 pessoas abordadas, 1.599 condutores fiscalizados e uma arma apreendida.

“São números expressivos para o período (um dia), e a operação envolveu as áreas de trânsito, ambiental, rodoviário, entre outras, o que contribuiu bastante para a nossa produtividade”, afirmou o comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, durante divulgação dos resultados.

“Uma arma a menos em circulação significa uma a menos apontada para o rosto de um cidadão, ou seja, uma vítima a menos de crimes violentos cometidos com o uso de armas de fogo”, finalizou.

Visando reduzir os indicadores criminais e reforçar a sensação de segurança da população, a operação mobilizou aproximadamente 1.472 policiais militares e 418 viaturas, integrando diferentes modalidades de policiamento dos batalhões da Região Metropolitana. A iniciativa contou ainda com o apoio de unidades especializadas, como o Corpo de Bombeiros, CPRv (Comando de Policiamento Rodoviário) e diversos comandos de policiamento, como Choque, Aviação e Trânsito.

“As operações continuarão, sempre integradas, e não se encerram por aqui. Teremos uma operação na próxima semanal, com o apoio de outras unidades. Essas operações são contínuas e sempre baseadas em evidências criminais, seminários, e no uso de ferramentas de geopolítica. Dessa forma, conseguimos não apenas trabalhar muito, mas também de forma eficiente. Esse é o conceito de eficácia com policiamento direcionado”, afirmou o comandante Sanches.