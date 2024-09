Palavra do Leitor - 3 de setembro de 2024

Óvnis

‘Óvnis no Grande ABC? País registra 80 avistamentos em 2023’ (Setecidades, dia 1º). Realmente, assunto fascinante, em especial nesta época, em que muitos acreditam estarem as profecias se cumprindo, e, que problemas relacionados a mudança estranha de clima, catástrofes, furacões, vulcões, queimadas, tsunamis, próprios da natureza, e ou propositais, tratando-se de sinais. Historicamente, em 1896-1897, houve uma onda de aeronaves, referidos como dirigíveis misteriosos ou fantasmas, no Oeste dos Estados Unidos, depois, Nova Zelândia e Europa. Fontes antigas, incluindo The Washington Times, o qual especulou que as “aeronaves eram um grupo de reconhecimento de Marte”, e que utilizariam propulsão atômica... Em 1947, 24 de junho, piloto norte-americano, Kennedy Arnold, avistou próximo ao Monte Rainiere um grupo de aeronaves parecidíssimas com a asa voadora dos nazistas, dando início à chamada era moderna dos “discos voadores”. Em 1952, avistamentos, com fotos, no Paraná, com tentativas de associar-se à Anomalia do Atlântico Sul. Observar que, pelas citações bíblicas, Ezequiel, Elias etc. devem ter sido abduzidos. Mas, hoje, nem tudo que se vê trata-se de óvnis, podendo tratar-se de balões, experiências secretas, drones etc., mas ainda sobra uma porcentagem de fatos, objetos não decifrados, com sistemas de propulsão, talvez, à base de eletromagnetismo. Outros cientistas falam em viagem no tempo, buracos de minhoca, outras dimensões, portais. Sabe-se que uma das profecias de Fátima, ainda em discussão, poderia falar em extraterrestres, que poderia derrubar governos, sistemas financeiros, entidades religiosas, etc. com uma tecnologia super-avançada. Em poder de alguma nação, dar-lhe-ia vantagem sobre as demais.Ou será que alguma das mais poderosas nações já mantêm contatos com seres de outros planetas? Ou “eles” já estão aqui? A verdade esta aqui mesmo?

Jose Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

Eleição em Santo André

Aos gritos de “fora Bolsonaro” proferidos por sua militância, o candidato chapa-branca andreense desfilou sorridente pela Oliveira Lima (Política, dia 30). Eis a comprovação clara de que em Santo André existe mais de uma candidatura petista.

Vanderlei Retondo

Santo André

Debates

Certamente também pelo País, o debate com candidatos a cargo majoritário nos municípios promovidos pela imprensa não vem empolgando. Porém, nos já realizados com candidatos à Prefeitura de São Paulo, falar que o nível é horrorizante é elogio. Os candidatos Pablo Marçal (PRTB) – cria de Bolsonaro sobre o qual recai, entre outras condenações, suposta ligação com o grupo criminoso PCC –, Guilherme Boulos (Psol), cegamente apoiado por Lula, e Luiz Datena (PSDB), sem ideias a apresentar, patrocinam cenas com palavrões, ofensa pessoal e até ameaça de agressão que envergonham a Nação. Já a jovem deputada Tabata Amaral (PSB) está sem rumo e perdida. E o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que, talvez, nestas últimas décadas é o que mais vem entregando obras, mais polido, perde visibilidade porque inexiste debate de ideias e propostas. Os postulantes ao cargo de prefeito, no lugar de respeitar esse evento eleitoral pilar da democracia, infelizmente, agem como cúmplices da esculhambação e baderna política. São Paulo não merece essa afronta.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)





Apagão

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) tem que tomar providências enérgicas contra quem empina pipa. Agora, uma pipa apagar uma cidade inteira, inclusive a avenida mais conhecida de São Paulo, a Paulista? Que sina mais estranha essa de Guarulhos, de onde sai uma medalhista de ouro e também a pipa que apagou São Paulo. Não existem mecanismo de segurança para evitar essas tragédias? A explicação do operador não convence nem ressarce o prejuízo causado a um milhão de pessoas. Deixou a desejar.

João Camargo

Capital