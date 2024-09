Rebeca Abravanel mostra momento raro de Alexandre Pato com filho

Parabéns! Nesta segunda-feira, dia 02, Alexandre Pato está completando 35 anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem especial da sua esposa, a apresentadora Rebeca Abravanel.

Através dos stories, Rebeca postou um vídeo do aniversariante caminhando com o filho Benjamin, que nasceu no dia 12 de janeiro. Vale pontuar que o casal é super discreto quando se trata do herdeiro.

Parabéns para aquele que faz meu coração bater mais forte, meus dias mais alegres e que tem segurado minha mão em todos os momentos. Que sua vida seja sempre repleta de coisas lindas e tudo aquilo que merece. Você é muito especial para todos nós. Te amo, escreveu Rebeca.

Recentemente, após a morte do apresentador Silvio Santos, Alexandre Pato emocionou a web ao mostrar um vídeo do filho com o avô. Na publicação, ele se despediu do comunicador que morreu aos 93 anos de idade.