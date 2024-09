À medida que as eleições municipais se aproximam, os eleitores das sete cidades do Grande ABC enfrentam a responsabilidade de escolher seus representantes nos poderes Executivo e Legislativo para os próximos quatro anos. É fundamental que cada cidadão estude cuidadosamente as propostas de todos os candidatos a prefeito e a vereador, por mais complexa que seja a tarefa. Tal análise é essencial para garantir que a escolha feita nas urnas seja consciente, levando em consideração o impacto que essas decisões terão no cotidiano de cada munícipe. A maneira como o voto é exercido refletirá diretamente na qualidade dos serviços públicos, na infraestrutura e no desenvolvimento econômico da região.

Há diversas formas de obter informações sobre os políticos que se apresentam à disputa, desde as tradicionais campanhas de rua até as modernas plataformas digitais, onde programas de governo são amplamente divulgados.

É importante também acompanhar o que os veículos de imprensa publicam sobre os concorrentes. Não apenas agora, em época de campanha, mas o noticiário sobre as suas trajetórias. Outro ponto interessante é assistir as transmissões de debates e sabatinas, espaços nos quais é maior a probabilidade de os postulantes aparecerem na sua ‘forma original’, sem o filtro adicional colocado pelos marqueteiros das campanhas.

Por fim, é imperativo que a sociedade utilize todas as informações para fazer escolha bem fundamentada. O voto não é apenas dever legal, mas decisão com consequências reais e duradouras. Um eleitorado informado é a base para uma democracia saudável e para a construção de cidades que reflitam os anseios e necessidades da população. Portanto, no dia 6 de outubro, que cada voto seja resultado de uma reflexão consciente e de um compromisso genuíno com o futuro da região. Como bem disse na quarta-feira ao podcast Política em Cena o advogado Alberto Luis Rollo, especialista em direito eleitoral, “a obrigação do eleitor é estudar em quem vai votar” – porque, depois, só restará reclamar.