Gael Vicci é o Hitmaker da semana e Califfa é o terceiro indicado para a Batalha, no Estrela da Casa

Votação aberta! No último domingo, dia 1, rolou mais uma votação para decidir quem formaria a Batalha ao lado de Nick Cruz e Nicole Louise. Os competidores falaram muito sobre estratégia antes da indicação do terceiro nome e dois grupos se separaram para votar. No final das contas, Califfa vai enfrentar a dupla na berlinda.

Começando o programa, Ana Clara relembrou os dois nomes que já estavam na Batalha: Nicole Louise e Nick Cruz. Como o cantor pop foi indicado no último sábado, dia 31, um vídeo especial mostrou momentos dele.

Logo em seguida, detalhes do papo com Rodrigo Suricato, descoberto pelo público nacionalmente através do programa Superstar, foi exibido. O cantor mostrou como os artistas podem fazer para conquistar mais os brasileiros.

Já no ao vivo, Ana Clara entrou na mansão do Estrela da Casa para revelar que Gael foi o artista mais ouvido pelo público, se tornando o Hitmaker da semana. O cantor garantiu a vaga no Festival de terça-feira, dia 3.

Momento comentado ao longo do dia nas redes sociais, a discussão de relação de Unna X e Matheus Torres por conta de uma opinião sobre o vestido que a Dona do Palco usaria no momento da votação.

Começando oficialmente a noite de votações, Thália escolheu Leidy Murilho. Depois dela, Nick, Evellin, Califfa e MC Mayarah também foram na cantora. Já Matheus, Lucca, Leidy, Nicole e Gael indicaram Califfa.