Palavra do Leitor - 31 de agosto de 2024

São Caetano

‘Ciclofaixa instalada na Rua Amazonas gera prejuízo a comerciantes’ (Setecidades, dia 29). São os mesmos que elegeram o Auricchio por quatro mandatos e esses mesmos comerciantes vão todos votar no Tite. Como chama? Ah, lembrei-me, lei do retorno...

Aline Fernandes Galera

do Instagram

Eleição na Capital

‘Na Capital, pesquisa reitera cenário de empate triplo’ (Política, dia 29). Pablo Marçal, verdade ou fake, como descreve Tabata Amaral? Como leitor deste respeitável órgão de imprensa e partícipe deste espaço popular, acredito que os candidatos a prefeito da Capital estão entrando em confronto de ideias, movendo-se pela emoção e não pela razão, tendo em vista que Pablo incomoda os adversários com seus posicionamentos. Todavia, é dever e direito do prefeiturável defender-se das insinuações da deputada por meio de provas e tomadas de decisão. Na minha opinião, São Paulo, pela importância econômica que possui, tem sido bem administrada por Ricardo Nunes, que, como sucessor do Bruno Covas, com lealdade e muito trabalho, tem sido exemplo de força e determinação – especialmente por ter pouco tempo de trabalho, devido à pandemia. Além disso, ele pertence ao maior partido brasileiro democrático. Por tudo isso, o atual prefeito merece nova oportunidade, já que tem equipe formada e competente para não parar as obras em andamento. As mentidas até hoje propagadas tinham já intenções políticas, que são do jogo. Observação: como o tribunal eleitoral permite que um presidente de partido tenha a ficha suja?

Euclides Marchi

Santo André

Alexandre de Moraes

Lembram-se do suposto ataque sofrido pelo superministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma em julho de 2023? Pois bem, Xandão acusou a família do empresário Roberto Mantovani de agressão contra ele e sua família, num inquérito mantido sob sigilo a sete chaves. Depois de muita luta, finalmente a defesa do empresário teve acesso às imagens por completo do que de fato ocorreu em Roma. Um laudo técnico elaborado pelo renomado perito Ricardo Molina, frequentemente acionado pela Justiça para elucidação de fatos, comprovou por A + B a verdade, totalmente diferente da que consta nos laudos do processo. De acordo com Molina, o filho do empresário levou um tapa na nuca e, num instinto de defesa, levantou os braços, momento este que resvalou nos óculos do filho do ministro. No processo, o tapa levado pelo filho do empresário foi suprimido do vídeo constante como prova no inquérito. A família do empresário foi bastante incisiva na divulgação do vídeo enviado pela justiça italiana, mas isso nunca ocorreu. A gente já sabia, mas, agora, com o acesso às imagens por completo, fica claro como age o superministro do STF. Fica claro também que seus pares se omitiram e nada fizeram a respeito do fato, evidenciando assim que há conivência entre eles para se protegerem. Isto arranha ainda mais a imagem do STF. Isso não é fake news produzida na Suprema Corte pelo próprio ministro que preside este inquérito?

Mauri Fontes

Santo André

Angelo Puga

“Um dos fundadores do Diário, Angelo Puga ganha homenagem’ (Setecidades, dia 29). Com 65 anos de vida, o Diário nos convida a uma reflexão prazerosa e merecida por demais. Pelas direções anteriores de Fausto Polesi, Edson Danillo Dotto, Maury de Campos Dotto, Angelo Puga e do atual, Ronan Maria Pinto, o jornal nos informa, forma e transforma por tudo que nos oferece. Como leitores, recebemos mais que informações; recebemos esclarecimentos plurais sobre nosso dia a dia. Em todas as páginas, reportagens, colunas, charges, horóscopos, repórteres escrevem em linguagem bastante acessível à compreensão de todos. Como setecidadenses que somos, não poderíamos deixar de reconhecer, com gratidão e respeito, pelo muito com que somos presenteados com o Diário em nossas vidas.

Cecél Garcia

Santo André