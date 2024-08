Palavra do Leitor - 30 de agosto de 2024

São Caetano

‘Ciclofaixa instalada na Rua Amazonas gera prejuízo a comerciantes’ (Setecidades, ontem). Primeiro: caiu o movimento das lojas? Processe a Prefeitura, peça que a Prefeitura e o suposto inteligente que idealizou a ciclofaixa na Rua Amazonas arquem com os prejuízos. Segundo: mais uma vez a Prefeitura faz as coisas sem consultar a população e os lojistas. Essa gente não é funcionário da Prefeitura e sim supostos donos do território, e a população não sabia até o presente momento.

Ana Paula

do Instagram

Eleição em Santo André

Nenhuma surpresa quanto à notícia de que o PT tem duas candidaturas em São Bernardo (Política, dia 22). Enganam-se os que pensam que em Santo André é diferente.

Vanderlei Retondo

Santo André

Eleição na Capital

Na linha do perguntar não ofende, gostaria de saber se a filha de Boulos não chorou ao ver seu pai ao lado de sua vice e do presidente Lula, todos aplaudindo o Hino Nacional cantado em linguagem neutra.

Izabel Avallone

Capital

Eleitores

Para eleger prefeitos e vereadores em 6 de outubro, ótima surpresa. O interesse de votar entre jovens de até 18 anos cresceu 78% em relação a 2020. Bom para o País, já que a faixa entre 16 a 18 anos tem um nível de melhor de escolaridade, que, mais bem informados, certamente se interessam mais pela política. E também do total de 155,9 milhões de eleitores em 2024, as mulheres são a maioria (52,47%). Na faixa dos 45 a 59 anos, o eleitorado brasileiro é de 38.883.736 eleitores. E entre idosos com mais 70 anos, que não são obrigados por lei a votar, são 15,2 milhões, crescimento de 23% sobre 2020. Com muito juízo, vamos tentar escolher os melhores candidatos nas urnas, tarefa esta nada trivial.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Ditaduras

Assisti à entrevista do professor de Ciência Política na Universidade Harvard, sr. Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, no canal da CNN, que foi muito boa. Mas me chamou a atenção quando ele disse, ao ser perguntado num trecho da entrevista sobre ditaduras (Maduro): “Toda ditadura tem que ser eliminada logo no começo, senão será muito tarde”.

Tania Tavares

Capital

Jogos de azar

Sou a favor da liberação dos jogos de azar! Mas lembro que para tudo há limites. No caso das bets, uma parte entra para a administração e outra volta para o jogador. Será que é fifty fifty? É preciso haver uma regulamentação, visto que a pessoas não têm limites para jogar, lembrando que muitas casas de apostas estão fora do Brasil e o único contato entre elas e o jogador é via celular. Algumas casas contratam determinados influencers para vendê-las.

João Camargo

Capital

Abel Ferreira

“Abel Ferreira chama grosseria com repórter de ‘mal-entendido’” (Esportes, dia 26). Que este português é um ótimo treinador de futebol, os resultados positivos do Verdão nos últimos anos falam por si só; agora, ele precisa ser mais humilde e educado no trato com as pessoas. Há tempos que ele é um dos mais chiliquentos ao lado do gramado e também é um dos campeões em levar cartão amarelo e vermelho, prejudicando sua equipe em vários momentos. Recentemente, ele foi flagrado fazendo gestos obscenos, o que não é digno da grandeza de um treinador de uma das equipes mais tradicionais e vitoriosas do Brasil. Coisa de adolescente. Dias atrás ele também se mostrou um tremendo machista, mal-educado e desrespeitoso no trato à repórter da rádio BandNews FM, Alinne Fanelli, numa simples pergunta corriqueira. Ele precisa entender que é uma pessoa pública e inspira muita gente. Tudo que fala ou faz repercute para o bem ou para o mal. Entendo estar no caminho errado. Agora que as coisas não estão lá às mil maravilhas para o Verdão, que ele saiba se posicionar e tratar as pessoas, no mínimo, com respeito. Ele tem todo direito de não responder aos questionamentos numa entrevista; agora, o que ele fez é um absurdo. Será que ele aprecia mais os peladões tomando banho após os jogos do que responder a uma questão de uma jornalista?

Mauri Fontes

Santo André