Palavra do Leitor - 29 de agosto de 2024

Feminicídio

Feminicídio é assassinato. O Diário sempre nos traz números e percentuais, sempre crescentes, desse ato extremo de covardia. A Lei Maria da Penha está no papel, mas precisa de sua denúncia, mulher. São covardes sem dignidade, caráter, escrúpulos, vergonha, argumento e moral, com transtorno extremo de personalidade e sem nenhum sentimento do que é ser humano, os que agridem vocês. A Justiça, assim como as políticas públicas, precisa rever, juntamente com psicólogos, psiquiatras e outros profissionais especializados, essa questão. E quanto a vocês, mulheres, repetimos: não confiem apenas na quase impossibilidade de mudança e transformação desses criminosos; procurem se libertar, pois seus filhos também viverão esses pesadelos e traumas.

Cecél Garcia

Santo André

Eleição em Mauá

‘Atila pede impugnação da candidatura de Marcelo Oliveira’ (Política, ontem). Quando pedem para impugnar a candidatura dele, vem com discurso de “vamos disputar no voto” e, agora, entra com processo contra o adversário. Atila sendo Atila, ou seja, incoerente.

Gustavo Silva Alves

do Instagram

Eleição nacional

Reeleição de Lula será “mais fácil”, prevê Luiz Marinho, doido (falta de respeito) com a caneta na mão, referindo-se a um ex-presidente, e “vai jorrar sangue”, referindo-se à eleição em São Paulo (Política, dia 27). Nunca li tanta asneira em um artigo tão pequeno. Aliás, não sei por que perdi meu tempo lendo.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Venezuela

Após a eleição de Nicolás Maduro, em 28 de julho, Lula tomou chá de camomila. Para ele, o regime totalitário da Venezuela era “democracia relativa” e agora mudou para “regime muito esquisito”. Lula aguarda as “atas” para aceitar a “reeleição”. Lá atrás, com o impeachment da Dilma, José Dirceu mencionou que o erro petista foi não cooptar os militares, a exemplo de Maduro, já tendo o Judiciário sob controle. O tempo passou e as “atas” não foram apresentadas. Maduro foi consagrado vencedor, foi proibida a divulgação de 84% das “atas” que sagravam Edmundo González presidente – e, doravante, todo manifestante será preso. Mesmo assim, Lula não desata do regime “muito esquisito” de Maduro.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Aviação regional

Como pode a aviação regional, que, na década de 1950, chegou a atender 400 cidades, estar nessa decadência hoje? Infelizmente viajar de avião é um transporte de luxo para poucos. Nos EUA o céu é cortado por rotas aéreas e a preços acessíveis, enquanto que aqui há um desestímulo total, visto que o combustível para as aéreas regionais é até três vezes mais caro. Tanta politicagem em cima do setor tem um único objetivo: dar emprego para a companheirada e submeter o povo à miséria. O ministro dos Portos e Aeroportos, anunciado com tanta pompa, era para ter mostrado a que veio. E pensar que até hoje a Anac está sem presidente. Também se for um figurante, melhor não ter, fica mais barato.

Izabel Avallone

Capital