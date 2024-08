Filippi gasta R$ 1 mi para pintar fachada de hospital com problemas

A gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT), que tem enfrentado uma enxurrada de críticas sobre a condução da Saúde de Diadema, vai gastar mais de R$ 1 milhão para pintar a fachada do atual Hospital Municipal, localizado no bairro Piraporinha. O prédio, em breve, será entregue ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), proprietário do imóvel.

O complexo hospitalar, o único de referência de portas abertas na cidade, tem registros de pacientes em macas nos corredores aguardando atendimento, falta de médicos e da morte de um paciente, da ala psiquiátrica, que caiu do 9º andar.

O hospital, segundo a Prefeitura, tem passado por adequações e manutenções prediais desde o fim do ano passado. Mais de R$ 1 milhão foi investido na unidade. Durante as obras da recepção, concluída no início deste mês, moradores em situação de rua fizeram do espaço moradia. Lixo e restos de comida acumularam na mesma velocidade em que pacientes lotavam o Hospital.

Em publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo desta segunda, a gestão do prefeito Filippi anunciou a contratação da empresa Construiso Engenharia e Empreendimentos Ltda. para pintar a fachada do edifício. O custo da pintura é de R$ 958.358,92 com prazo de execução de quatro meses a partir do recebimento da ordem de serviço.

A Prefeitura confirmou a nova fase de obras no complexo, desta vez do lado de fora. “Está prevista ainda pintura externa do prédio, em investimento que ultrapassa R$ 1 milhão.”

A informação, confirmada pela assessoria de imprensa da gestão Filippi, é divergente da publicação oficial, assinada pela Secretaria de Obras e Serviços – que, em tese, prevê gastos superiores ao programado pelo governo local.

DEVOLUÇÃO

Apesar dos vultosos investimentos para dar outro aspecto físico e de aparência à unidade, que ainda sofre com longas filas de espera para atendimento, o prédio em breve, se o cronograma de construção do novo Hospital Municipal de Diadema for seguido, não estará mais à disposição da população diademense. “O Hospital Municipal de Diadema ficará em funcionamento durante a construção do Novo Hospital Municipal e, posteriormente, o prédio será devolvido ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), detentor da estrutura.”

A própria gestão Filippi afirma que a atual unidade é precária. “A estrutura é antiga e insuficiente para a necessidade da cidade.”

O novo Hospital Municipal de Diadema, em construção em prédio anexo ao Paço, tem prazo de 36 meses para ficar pronto. As obras tiveram início em maio deste ano em meio a polêmicas. A demolição começou antes mesmo de a licitação ser concluída.