Chay Suede revela que só vai saber o sexo do terceiro filho na hora do parto

Tem baby chegando! Chay Suede e Laura Neiva estão esperando seu terceiro filho, que está previsto para nascer em novembro. No entanto, o ator revelou em entrevista ao Fantástico, da Globo, que foi ao ar no último domingo, dia 25, que eles optaram por descobrir o sexo do bebê na hora do parto.

No quadro Aqui em Casa, apresentado pela Eliana, Chay disse que a ideia foi da esposa, já que ele é ansioso demais para isso:

- A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais. Ela falou assim: A gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2014 e subiram ao altar em 2019, e que já são pais de Maria, de quatro anos de idade, e José, de dois anos de idade.

Ainda no programa, Suede foi questionado sobre timidez nas telas e contou que não tem vergonha durante a atuação:

- Eu fico completamente sem vergonha em cena. Não tenho qualquer pudor porque ali parece que estou protegido por um terceiro, que é o meu personagem. E fora de cena, tenho muitos momentos de timidez. Às vezes, consigo disfarçar. Mas em outras, não.

Chay também falou para Eliana que a acompanhava desde criança, e que é muito fã da jornalista:

- Sou muito seu fã, desde o Bom Dia & Companhia.

- Então você era minha criança?, brincou ela.

- Muito, muito mesmo!, respondeu ele.

E você? Aguentaria esperar para descobrir?