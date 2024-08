Justin Bieber anuncia nascimento do filho e revela nome escolhido; confira

O cantor Justin Bieber anunciou nas redes sociais, nessa sexta-feira (23), o nascimento de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Hailey Bieber. Sem mostrar o rosto do bebê, ele apenas compartilhou uma foto do pezinho e compartilhou o nome escolhido pelo casal.

"Bem-vindo! Jack Blues Bieber", escreveu o cantor na legenda, anunciando também que é um menino. Enquanto a esposa, Hailey, compartilhou a imagem divulgada por Justin com emojis de um ursinho de pelúcia com o coração azul ao lado do nome do filho.

A foto já conta com mais 5,5 milhões de curtidas e 460 mil comentários. Vários amigos do casal deixaram registrado a emoção. "Jack blues!!!!!! Parabéns!!!!! Amo tanto esse pezinho", escreveu Khloe Kardashian. "Sua benção chegou", disse Katy Perry.

Justin e Hailey anunciaram em maio que seriam pais com imagens da modelo acariciando a barriga.