Após disputarem Prova do Anjo, Daniele e Diego discutem: 'Não sabe o que é direita e esquerda'

Depois de serem eliminados da Prova do Anjo no BBB 25, os irmãos Daniele e Diego Hypólito discutiram sobre a participação deles. Diego, que estava vendado e sendo orientado por Daniele reclamou da irmã.

"Olha o que você acabou de falar: vai para o lado. Como é que eu vou saber o lado que você está olhando?", perguntou o ginasta. Logo depois, ele ficou mais tranquilo, mas a discussão continuou depois que Vitória Strada perguntou se ela não teria usado "direita ou esquerda" para falar.

Quando Daniele começou a se explicar, foi interrompida por Diego: "Não, Daniele, não vem. Você não sabe o que é direita e esquerda". Logo em seguida, pediu desculpas por ter falado dessa forma com a irmã e vai abraçá-la.

Um tempinho depois, o ginasta se explicou dizendo que se torna "outra pessoa" em provas.

"Eu fico irritado depois de prova. Eu não fui bem na prova. Gritei no meio, totalmente errado, totalmente diferente do que eu sou. Eu tenho raiva da pessoa que eu me torno, às vezes", afirmou .