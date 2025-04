BBB 25: após Prova do Anjo, Diego Hypolito recebe castigo do monstro

Na tarde desta sexta-feira (4), o BBB 25 consagrou um novo Anjo. João Gabriel garantiu a imunidade para o próximo Paredão na reta final do reality e escolheu também quem será o Monstro da rodada.

A disputa foi separada em partes que exigiam agilidade, comunicação e sorte. Na primeira parte, os brothers jogaram em duplas. Um deles ficava no alto orientando o colega que atravessava o percurso vendado. Os dois mais rápidos avançaram para a final.

Logo depois, foi uma disputa individual. Era necessário encontrar o cartão premiado para garantir o colar da imunidade e faturar R$ 20 mil.

João Gabriel se deu bem e conseguiu vencer a disputa.

Após a disputa, chegou a vez do Anjo da semana escolher algum rival para colocar no castigo do monstro. João escolheu Diego Hypólito, justificando: "Eu vou pela última semana, teve Prova do Líder... O Diego me colocou no negócio para eu ir ao Paredão e eu vou devolver o Monstro para ele, devolver desse jeito."





A fantasia remete às relações do jogo: "No BBB, os relacionamentos podem desmoronar a qualquer momento como em um castelo de cartas. O Castigo do Monstro dessa semana será montar um castelo de cartas de baralho. Quando tocar a música, o participante deverá ir ao local indicado e começar o seu trabalho. Ele só poderá deixar o local quando terminar de montar um belo castelo, usando todas as cartas disponíveis. A pessoa escolhida perde 300 estalecas. Se estiver no VIP, não perde os seus privilégios."