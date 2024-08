Homem é preso em Diadema após bater carro roubado em fuga da polícia

Um homem foi preso em Diadema depois de bater um carro durante uma perseguição policial nessa sexta-feira (23). Ele confessou o roubo de um Jeep/Compass em São Bernardo e foi apreendido com um revólver calibre 32, carregado com três munições intactas, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Conforme o boletim registrado da ocorrência, policiais militares do RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas) do 24° Batalhão receberam informações sobre o veículo roubado e, durante o patrulhamento, foi localizado o automóvel parado no semáforo da Avenida Prestes Maia com Rua Jacuí, no bairro Campanário, em Diadema. Na tentativa de abordagem, o condutor arrancou o carro em alta velocidade na tentativa de fuga.

Militares acompanharam o veículo por várias ruas do bairro, mas ao entrar na rua Alfenas, próximo a uma passarela, o homem perdeu o controle do carro e bateu contra uma mureta de proteção. Ele abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, mas foi abordado e detido.

O homem confessou o roubo e o revólver utilizado foi apreendido, e levado para o 3° Distrito Policial de Diadema. Enquanto o veículo e pertences pessoais foram devolvidos para a vítima.