Assaltante foge da PM e é detido na divisa de Diadema

Policiais militares do Tático Comando detiveram um indivíduo quando tentava fugir por um córrego na divisa de área de Diadema com São Paulo, após perceber a aproximação de uma viatura policial, na Avenida Yervant Kissajikian, no último domingo (4). Por não conseguir ligar o automotor, com o intuito de fugir, o criminoso abandonou o veículo no local e seguiu a pé, por diversos becos da comunidade.

O suspeito estava junto a um comboio de motocicletas - a maioria com às placas tampadas e com os condutores sem o capacete de uso obrigatório.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado junto ao infrator, contudo, após vistoria veicular foi constatado que a motocicleta utilizada era produto de roubo realizado na primeira quinta-feira de julho (4).

A moto foi apreendida e o suspeito direcionado ao 98º Distrito Policial da Capital, onde o delegado presente ao plantão registrou o boletim de ocorrência de receptação, permanecendo o autor à disposição da justiça. A ação faz parte do patrulhamento conjunto do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano com o 3° BPM/M.