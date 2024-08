Discussão relevante

O debate sobre desindustrialização envolvendo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos Wellington Damasceno, ontem, durante evento na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo, lança luz sobre tema de grande relevância. A perda gradual de indústrias na região representa não apenas um desafio econômico, mas também social, afetando diretamente a geração de empregos, a arrecadação municipal e a qualidade de vida dos moradores. A presença de uma indústria forte é essencial para sustentar a economia, promovendo a criação de postos de trabalho e estimulando o desenvolvimento de serviços e comércios adjacentes.

A manutenção de setor produtivo robusto traz inúmeras vantagens, tanto para a economia quanto para a sociedade – como o Grande ABC já provou, em passado recente. A indústria gera empregos diretos e impulsiona cadeia que abrange fornecedores, logística e serviços diversos. Isso fortalece o consumo interno, amplia a arrecadação de impostos e promove a inovação tecnológica, elementos fundamentais para o crescimento sustentável. Além disso, parque fabril vigoroso garante a formação de mão de obra qualificada, contribuindo para o desenvolvimento educacional e profissional da população local, o que, por sua vez, reflete em sociedade mais próspera e preparada para os desafios do futuro.

Para que o Estado evite a fuga de indústrias para outras regiões do Brasil, é fundamental adotar políticas de incentivo à permanência de empresas. Investimentos em infraestrutura, como a melhoria nas malhas viárias e energéticas, por exemplo, são medidas que podem tornar o ambiente mais atraente às companhias. Ademais, é necessário fortalecer programas de capacitação de profissionais, alinhando-os às demandas do mercado, e promover a inovação tecnológica como diferencial competitivo. O debate entre os representantes do governo e dos trabalhadores, como o ocorrido na Volks, deve ser ponto de partida para ações concretas que assegurem a vitalidade industrial de São Paulo.