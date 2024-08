Palavra do Leitor - 24 de janeiro de 2024

Hospital da Mulher – 1

‘Sindicância confirma erros médicos no Hospital da Mulher de São Bernardo’ (Setecidades, ontem). Espanta-me o secretário, que é médico, dizer que em 55 anos de profissão ele nunca ter visto uma troca de prontuário. Aí se vê que nossos gestores pararam no tempo e acreditam que os “segredos” dos profissionais da assistência podem ser ocultados. Caro secretário, é fato que devemos respeitar sua história, mas não subestime a capacidade da população e por favor, atualize sua biblioteca. Se precisar, posso de indicar alguns livros e artigos. A começar pela minha dissertação de mestrado.

Paulo Oliveira

do Instagram

Hospital da Mulher – 2

Confirmado erro médico no Hospital da Mulher. E agora? O que vai acontecer com os culpados? Quem vai pagar?

Carlos Umberto Vieira

São Bernardo

Gastos públicos

Sob nova direção, sem plano de governo e com plano de poder, a partir de 1 de janeiro de 2023, a onerosa e ineficiente máquina pública, com mais de três dúzias de ministérios, com o “pai dos pobres” em núpcias internacionais e sua comitiva, nos mais luxuosos e caros hotéis, desperdiça recursos, quando os serviços básicos são insatisfatórios. Pasme! Ao invés de reduzir a gorda máquina pública, fez o Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos Concursos, para admitir mais 6.640 funcionários. Assim a conta não fecha e a gente é quem paga a conta.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Despejo

‘No Grande ABC, 30 mil pessoas foram afetadas por remoções forçadas’ (Setecidades, dia 19). Com essa reportagem, o Diário nos traz a informação de que 6.386 famílias vivem um pesadelo de estarem ameaçadas de despejo. E não estamos aqui escrevendo por simples exposição do problema alheio e sim solicitando, em caráter de emergência, que nossas autoridades, prefeito, vereadores e aqueles que podem socorrer essas famílias e pessoas desprovidas financeiramente. E esse clima de tristeza, amargura, pavor e terror não pode e não deve continuar, pois crianças, mulheres, negros e pardos, que são a maioria dessas vítimas, não estão vivendo essa vida marginal, indigna e desumana porque querem e sim porque são obrigadas e não têm outra opção.

Cecél Garcia

Santo André

Venezuela

‘Lula e a não vitória de Maduro’ (Opinião, dia 16). Não vitória está igual a jornalista que comentou ‘despiorar’ para não dizer ‘melhorou’ quando comentava sobre a economia. Também não acho que foi louvável a atitude do Lula de não reconhecer o resultado viciado do pleito anunciado em Caracas. Penso que Lula passou pano para Maduro até onde pode, inclusive dizendo que a Venezuela não tem ditadura, apenas um governo autoritário (é só lembrar a quantidade de Venezuelanos que abandou o país). Atitude louvável foram a dos líderes que tomaram posição firme desde a divulgação do resultado viciado e não quando não dava mais para passar pano porque não divulgaram as tais atas.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Ricardo Salles

‘Ricardo Salles pretende disputar Senado daqui a dois anos’ (Política, ontem). Do jeito que o paulista está infelizmente é capaz de se eleger.

Eliane Casa Grandi

do Instagram

Jiu-jítsu

‘Gabriel Bastida está perto de fazer história no jiu-jítsu’ (Esportes, ontem). Só tenho a agradecer todos que torcem por mim. Representar o Brasil e poder trazer o título para casa foi incrível!

Gabriel Bastida

Santo André