Paulo Serra quer Ferreira novamente na presidência

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), defendeu a permanência do vereador Carlos Ferreira (MDB) no comando da Câmara caso o emedebista seja reeleito no pleito em outubro. O tucano participou ontem do evento de lançamento da campanha à reeleição do parlamentar, que contou também com a presença do prefeiturável Gilvan Junior (PSDB), na escola de samba Lírios de Ouro, na Vila Vitória. Juntos reforçaram o intuito de dar continuidade à gestão tucana.

Abrindo os discursos, Paulo Serra exaltou sua gestão e apontou que Gilvan e Carlos Ferreira querem continuar seu trabalho. “Nossa campanha tem grande vantagem sobre todas as outras: a gente só precisa falar a verdade. Não precisamos contar história, enrolar. Podemos olhar no olho. Tenho muita alegria, depois de sete anos e sete meses de gestão, de poder andar por todos os cantos da cidade de cabeça erguida, tranquilamente conversar com as pessoas e ser recebido com muito carinho”, afirmou.

Serra reforçou que seus projetos vão seguir nas mãos de Gilvan, caso o ex-secretário seja eleito. “Isso não significa que está tudo resolvido. Só quer dizer que, nos últimos oito anos, a cidade melhorou muito em todas as áreas. A gente tem uma equipe que conseguiu tirar tanta coisa do papel e precisa continuar. Não pode arriscar”, ressaltou.

Logo depois, Gilvan assumiu o microfone e destacou seu trabalho junto à administração para a melhoria da cidade. “Estou desde 2015 no governo, passei por muitas áreas da prefeitura. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), secretário de Saúde e de Governo. Ajudei a tirar muitos sonhos do papel, e a gente quer continuar para prosseguir com essas melhorias para a cidade, mas ainda há muita coisa para fazer”, disse.

Carlos Ferreira – que, no início do ano, se colocou à disposição para assumir a candidatura de vice-prefeito – falou ao Diário que foi feito um pedido para que ele desse continuidade ao trabalho na Câmara. “Eu escolhi ser candidato a vereador porque eu não queria largar a Câmara, tenho um projeto. O prefeito pediu que permanecesse devido à importância dos projetos para o próximo ano”, declarou.

Durante o evento, inclusive, tanto Paulo Serra quanto Gilvan ressaltaram a torcida para que o vereador continue na presidência da Casa, caso seja reeleito vereador. Ele assumiu o comando para o biênio 2023-2024 e pode concorrer a mais dois anos.

Durante o discurso, Carlos Ferreira falou sobre seu papel no Legislativo. “Em todos esses quatro anos, eu tive o privilégio de apoiar o governo em seus projetos para Santo André. Nenhum projeto importante o Carlos Ferreira votou contra”, compartilhou.

O candidato em busca da reeleição para o sétimo mandato continuou: “São oito anos de trabalho e dedicação. Esse trabalho vai continuar. O crescimento e o desenvolvimento da cidade não vão parar, não podem retroceder.”

“A cidade vai ter mais investimento, construções, obras, reforma, vai trazer mais qualidade de vida e mais condições de mobilidade urbana para o município. Não podemos trocar aquilo que deu certo. Em time que está ganhando não se troca”, concluiu Ferreira.