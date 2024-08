Dever cumprido

A conclusão da sindicância que reconheceu erros médicos e falhas nos protocolos de atendimento como causas das mortes de bebês e gestantes e do sofrimento de pacientes no Hospital da Mulher de São Bernardo é um marco que reforça o papel essencial do jornalismo na proteção da sociedade. Desde que publicou a primeira reportagem sobre o assunto, em 14 de abril, o Diário assumiu a responsabilidade de expor uma realidade que muitos tentavam ocultar. Graças ao empenho da repórter Thainá Lana e do então editor de Setecidades, Angelo Verotti, hoje chefe de Redação, a verdade veio à tona, permitindo que a sociedade tomasse ciência das graves falhas que colocavam em risco a vida de tantos.

Para além da revelação dos fatos, este caso demonstra a importância de um jornalismo comprometido com os interesses públicos. Em tempos em que informações podem ser manipuladas para proteger os poderosos, como o prefeito Orlando Morando (PSDB), é imprescindível que existam veículos de comunicação que atuem como guardiões da transparência e da justiça. A série de reportagens exclusivas que expuseram as tragédias no Hospital da Mulher de São Bernardo é um exemplo claro de como a imprensa regional pode e deve agir em favor do bem comum, denunciando aquilo que se tenta encobrir e obrigando as autoridades a agir, corrigindo falhas e evitando novas tragédias.

Ao tomar conhecimento do relatório final, a equipe do jornal sente que cumpriu seu dever. Cada linha escrita, cada entrevista realizada e cada documento analisado contribuíram para dar voz àqueles que, infelizmente, foram calados pela criminosa incúria de quem deveria zelar pela vida. A imprensa é, em sua essência, a tribuna dos justos anseios da comunidade, por meio da qual se pode questionar, investigar e, acima de tudo, lutar para que a verdade prevaleça. Este Diário aproveita o momento para reafirmar seu compromisso com a sociedade, assumido há 66 anos, certo de que o jornalismo continuará sendo ferramenta vital na defesa dos direitos e da dignidade de todos os cidadãos.