Marcelo promete maior programa de monitoramento por câmeras do País

Marcelo Lima, candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, afirmou que a cidade contará com o maior programa de monitoramento por câmeras do Brasil, reforçando seu compromisso com a segurança pública do município.

A declaração foi dada nesta quinta-feira, durante caminhada no Centro, que contou com a participação da postulante a vice, Sargento Jessica Cormick (Avante); do deputado federal Delegado Palumbo (MDB) e de Rafael Demarchi, um dos coordenadores de seu plano de governo.

“Vamos transformar São Bernardo em uma cidade mais segura, com um sistema de monitoramento robusto e inteligente, que abrangerá desde a periferia até o Centro, capaz de prevenir e combater a criminalidade de forma eficaz”, disse Marcelo.

A proposta prevê o uso de inteligência artificial para permitir o reconhecimento facial preciso, integrado com a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Militar. O projeto anticrime de Marcelo Lima inclui investimento significativo em tecnologia, inovação e inteligência, com o objetivo de expandir ações efetivas que gerem maior sensação de segurança.