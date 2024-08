Palavra do Leitor - 23 de agosto de 2024

Saúde

Não obstante meu apelo à causa dos diabéticos, as prefeituras poderiam estabelecer campanhas para enfermidades que possam ser controladas, visando bem-estar e qualidade de vida. Faltam publicidade e parceria com renomados laboratórios. A medicina preventiva é menos onerosa às cidades. Por quê? Evitam cirurgias, internações, infecções hospitalares. Nesta semana, a mídia deu destaque à saúde mental. O número de internações aumentou consideravelmente. Poderíamos evitá-las? Depressão, o mal do século. Temos em nossas cidades alguns exemplos de ótimos espaços, chamados de Poupatempo da Saúde em Santo André e Atende Fácil em São Caetano. São cidades que conheço por moradia e vínculos familiares. Entretanto, não temos feedback. Caros candidatos a vereança, fiscalizadores do Executivo e formuladores de lei e projetos, a Palavra do Leitor, no Diário, está aberta aos senhores.

Ronaldo Duran

Santo André

Meio ambiente

Recentemente duas notícias me chamaram a atenção. A primeira foi a de que um triatleta passou mal após nadar nas poluídas águas do Rio Sena, em Paris, durante as Olimpíadas. Outra foi a foto de um urso polar com um saco plástico na boca, no arquipélago de Svalbard, na Noruega. Aí eu me pergunto: como esses dois países (França e Noruega), que não conseguem sequer cuidar de seu próprio meio ambiente, querem cuidar da nossa Amazônia?

Vanderlei Retondo

Santo André

PT

“Os defeitos do PT são infinitamente maiores do que suas virtudes”, dito por Tito Costa, vice-prefeito de São Bernardo, há 30 anos (Memória, ontem). Pois é!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Voto de cabresto

No século passado, ouvimos muito sobre votos de cabresto no campo, um voto a troco de enxada, feito pelos coronéis. Nessa época, havia muita mão de obra no campo, hoje substituída pelos maquinários. O trabalhador do campo era coagido a votar no candidato do patrão. Muitos votavam para manter os empregos e outros eram coagidos, por meio da violência, por contrariar os patrões. Hoje não muda nada nas igrejas. Os membros, obreiros voluntários e pastores que não apoiam o candidato das lideranças dos ministérios (igrejas) são excomungados ou jogado às traças. Detalhe: muitos desses candidatos são filhos dos líderes. O Tribunal Superior Eleitoral deve se atentar a essas questões. E os evangélicos, católicos, umbandistas etc. devem ter o discernimento entre votar em alguém que será bom para ele como cidadão ou em alguém que nunca vai representá-lo, porque sabe que o seu voto já é garantido pela força de uma liderança. Os fiéis devem pesquisar as atuações de seus representantes, não ser fanáticos, deixando colocar cabresto em sua vista, em nome da religião. Hoje tem um pastor, Eduardo Furtado, em Mauá sofrendo muito em seu ministério porque pensa diferente de seus líderes. Está encostado há quase dez anos por ver a política diferente. Sua resiliência o mantém de pé e deixa o legado de não se dobrar às pressões.

Eduardo Furtado

Mauá

Eleição na Capital

É incrível a perseguição da imprensa. Quem não é Lula, forçosamente é Bolsonaro. Quando é que as pessoas vão poder ser quem elas quiserem? Boulos, que é o candidato de Lula, raramente vem atrelado ao nome do presidente, Já Pablo Marçal, que vem incomodando, a imprensa faz questão de colocar nele o carimbo de bolsonarista. Quantos candidatos Brasil afora estão com Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo? Vários. É jogo de interesses e o eleitor precisa entender de estratégias políticas. Li que as propostas de Marçal são feitas por seus assessores. E as dos outros candidatos, quem as fazem? Marqueteiros estão ganhando uma fortuna para defender seu candidato. Já Marçal corre sozinho. Não tem verba partidária nem marqueteiro e nem horário eleitoral. Querem o quê? Que o candidato seja mudo? E não nos esqueçamos: se o candidato incomoda, a saída é eliminá-lo da disputa. Quem deve eliminar o candidato é o eleitor, não a imprensa.

Izabel Avallone

Capital