Nadja Haddad comemora recuperação do filho: Voltando a sorrir

Nadja Haddad está celebrando mais uma vitória na recuperação de José, que segue internado desde o nascimento prematuro, em 25 de abril. Através das redes sociais, na última quarta-feira, dia 21, ela contou que o pequeno foi extubado.

Na legenda, Nadja deixou uma pequena declaração para o filho, e escreveu:

Após o susto que tomamos há algumas semanas, José foi extubado e voltou para o meu colinho! Só Deus sabe o quanto eu sonhei para poder fazer isso novamente!

Ela também agradeceu ao carinho dos fãs e por torcerem para o bem deles:

Obrigado pelas orações de todos vocês? Todo tempo Deus é bom! Aos poucos estamos voltando a sorrir.

Vale lembrar que José é fruto do relacionamento dela com o Danilo Joan, com quem é casada desde 2016. A jornalista estava grávida de gêmeos, no entanto, com o nascimento prematuro, Antonio, um de seus filhos, não sobreviveu.

Que José fique bem logo, né?