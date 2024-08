Palavra do Leitor - 22 de agosto de 2024

Gastos de Auricchio

‘Gestão Auricchio estica contrato com locadora de carros para limpar escolas’ (Política, dia 20). Nenhum vereador se habilita em exercer sua função, que é fiscalizar os atos do Executivo, e, se for nebuloso o contrato, representar ao Ministério Público?

Doni Melo

do Instagram

Voepass

Essa empresa aérea Voepass, antiga Passaredo, precisa ser inspecionada com lupa pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) após este novo pouso forçado numa parte de Minas Gerais. Não seria o caso de suspender os voos até uma auditoria completa? Aviões não são feitos para cair. Quem é o realmente o responsável por esta empresa? Qual a real condição dos aviões? O tempo de uso?

João Camargo

Capital

Mpox

A mídia não deveria traduzir a doença monkey pox, visto que a população reage com violência matando indiscriminadamente animais inocentes. Recordemos o caso recente da doença de febre amarela, em que as pessoas fizeram uma matança de macacos, sendo que os mesmos também eram vítimas dos mosquitos e quando adoeciam serviam de alerta aos humanos e não eram transmissores de doença. Todo alarmismo pode gerar desequilíbrios ambientais com consequências desastrosas ao ecossistema.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)

Professores

Leio que entre os candidatos do PT prevalece a candidatura de professores. No momento em que a Educação está em baixa, em que as escolas ficam nos menores níveis de matemática, buscar abrigo na política mostra o desespero de quem nada faz para contribuir com o ensino. E se não se consegue melhorar a educação, o que fará um professor na política? Mais um militante? É bom o eleitor estar atento, há candidato à prefeitura que conhece a dura realidade da escola pública de ouvir falar. Olhem quem está lá e em nada ajuda a educação.

Izabel Avallone

Capital

Política em São Bernardo

‘Luiz Fernando quer ter Lula mais duas vezes na campanha’ (Política, dia 17). Por favor, poupem-nos deste desgosto, ainda tenho memória.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Fernanda Montenegro

A presença de 15 mil pessoas no gramado e 800 no teatro do Parque Ibirapuera para ver a interpretação dramática Fernanda Montenegro Lê Simone Beauvoir é imagem deslumbrante e poder estar entre elas foi um presente que agradeço ao patrocinador, o banco Itaú. Que outros patrocinadores sigam este exemplo e proporcionem mais apresentações excepcionais, pois com certeza, há muito público interessado em experiências como essa. Uma celebração!

Tania Tavares

Capital