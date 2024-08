Silvio Santos deixa patrimônio declarado de quase quatro bilhões de reais

Silvio Santos morreu no último sábado, dia 17, aos 93 anos de idade em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza. Um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, o comunicador também era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil e, de acordo com a Folha, ele deixou um patrimônio declarado de quase quatro bilhões de reais.

O veículo informou que o apresentador tem cerca de 35 empresas em seu nome, no de suas filhas e na sua holding. A maior delas é o SBT. Além dela está a Jequiti, a Liderança Capitalização e o Hotel Jequitimar, localizado no Guarujá, litoral de São Paulo.

Vale pontuar que desde 2017 as concessões das cinco emissoras do SBT estão em nomes das filhas de Silvio Santos. O apresentador deixou seis herdeiras: Cintia, Silvia, Rebeca, Patrícia, Daniela e Renata Abravanel.

O destino do patrimônio está em partilha e não foi divulgado pela família do apresentador. Vale pontuar que eles já estavam trabalhando nos bastidores em relação a sucessão das empresas.