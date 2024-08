Elenco de Motel Destino dá detalhes do filme e Fábio Assunção enaltece a equipe: - O que eu mais valorizo é o processo de trabalho

O filme brasileiro Motel Destino foi ovacionado no Festival de Cannes deste ano, com aplausos de 12 minutos de duração. E agora ele chega às telonas dos cinemas na quinta-feira, dia 22, prometendo entregar um enredo de mistério, tensão, sexo e liberdade.

Karim Aïnouz, diretor do filme, contou em coletiva de imprensa um pouco sobre a escolha dos temas apresentados na história, que aborda a violência doméstica, a falta de liberdade e a perseguição. Ele aponta que, embora os personagens de Iago Xavier e Nataly Rocha, Heraldo e Dayane na trama, respectivamente, serem diferentes, muitas de suas características são comuns, o que torna a conexão entre eles quase que instantânea e permite que os temas sejam abordados de duas perspectivas e histórias diferentes:

- Na verdade, eu acho que um dos grandes temas que me interessava quando eu comecei a pensar nesse filme, nesse roteiro, nesse projeto, era exatamente que são dois personagens que foram sequestrados para aquele motel. A Dayane, por ter casado com o dono do motel, o Elias [personagem de Fábio Assunção], e o Heraldo, que está em fuga. [...] Então, foi um pouco esse ponto de partida, e eu acho que isso permite a gente falar de temas maiores.

O diretor também revela o motivo de ter escolhido fazer um filme no Ceará. Ele disse que estava com saudades do Brasil e de suas raízes, já que se mudou para a Inglaterra por um tempo e sentiu falta de fazer um filme com as suas raízes:

- Eu fiquei com muita saudade de fazer um filme em português, mas não só em português, mas um filme cearense. Foi muito impressionante. Eu não imaginava que ia ser tão forte a experiência de filmar lá [no Ceará]. Tinha uma coisa muito impressionante de memória do Brasil, de Fortaleza, do Ceará. Foi talvez um dos processos mais felizes de fazer um filme. [...] Foi muito impressionante. [...] Que muitos outros venham. Foi um pouco dessa chama que se acendeu.

Protagonista do longa, Iago também contou sobre como se sentiu ao trabalhar ao lado de nomes como Fábio Assunção, de ter Aïnouz como diretor e falou mais sobre como se sentiu confortável durante as gravações, tanto nas cenas normais, quanto nas íntimas - e aproveitou para revelar o processo da sua atuação:

- Eu acho que é importante incorporar a sua maneira de falar isso. A gente tem o texto como base quando está trabalhando, com as marcações que ajudam a desempenhar o trabalho e saber o que estamos fazendo, para não dar um tiro no escuro. [...] A gente ensaiou na locação, então foi muito aberto para explorar além do texto, deixar alguns sentimentos emergirem e tornar o processo mais fluido e intuitivo.

Xavier ainda deixa elogios para Karim e reconhece o talento como diretor que ele tem:

- O Karim também acredita muito na intuição dos atores, no que a cena está pedindo e no que nossos corpos têm a entregar. A Nataly sempre diz que o Karim é o playground da atuação, e é claro que é muito divertido estar em cena e se jogar dessa maneira. É sempre uma surpresa o que vai acontecer na cena. A gente tem o texto, mas quando vai para o set e começa a filmar, a cena vai ganhando a sua verdade.

Nataly reforça o que o ator fala sobre o diretor, e diz que ele é muito aberto para ouvir, além de dar espaço para eles se desenvolverem e terem as próprias ideias, mas sabendo colocar limites e respeitar o processo do filme.

- Acho que isso é bem importante e afeta muito o nosso trabalho de atuação: se sentir à vontade. Principalmente, não só em relação às cenas de sexo ? embora geralmente sejam as mais comentadas ? mas também em como você é tratado durante todo o processo de ensaios e nas outras cenas. A cena de sexo acaba sendo um reflexo de como você tem sido tratado ao longo do processo. Isso foi bem tranquilo; essa troca foi bem fluida.

A atriz também fala sobre a autoestima que ganhou durante as gravações, pois se sentia escutada e respeitada pelo diretor:

- Eu me sentia muito confortável para dar a minha opinião sobre o personagem e o roteiro. O Karim é alguém que realmente escuta, e não sei como ele consegue lidar com tantas opiniões. Ele pode não aceitar todas, mas escuta atentamente, sem tentar justificar ou impor seu ponto de vista. Ele simplesmente escuta e, quando concorda ou não, diz isso de forma direta, mas respeitosa. Essa abertura e espírito extraordinário do Karim ajudam a criar um ambiente onde você se sente à vontade para contribuir. Ele é honesto sobre quais ideias são boas ou não, e dá espaço para que você participe ativamente do processo criativo. Isso tudo contribui para a autoestima e a vontade de colaborar no filme e eu acho que isso vai para o corpo totalmente.

Fábio Assunção concorda com os amigos e deixa elogios para o diretor. O ator, que já está vivenciou diversos filmes e novelas de grande prestígio, não deixou de demonstrar orgulho por este trabalho:

- O Karim traz algo interessante, duas qualidades que, embora difíceis de coexistir, são muito presentes: disciplina e liberdade. [...] O Karim dirige observando o contexto como um todo, e se há uma ideia que eu, ou qualquer outro ator, tenha para a cena, ele a considera. Essa etapa solitária do ator, de estudar e racionalizar o roteiro, é importante, mas a liberdade na cena é o que faz a diferença. Trabalhar com o Karim é saborear o processo, o meio, em vez de apenas perseguir um fim. É libertador, porque mesmo que já tenhamos alcançado algo bom, o Karim continua explorando outras possibilidades, fazendo novos takes com diferentes abordagens. Não é sobre buscar um ideal fixo, mas sobre explorar e experimentar. Esse processo de tentar diferentes abordagens e reações é muito valorizado por mim. Independentemente do sucesso final do filme, que, claro, esperamos ser grande, mas o que eu mais valorizo é o processo de trabalho.

Uma curiosidade revelada pelo diretor foi que a escolha do motel, onde se passa o filme, foi feita por conta dos tamanhos dos quartos. Isso porque ajudaria a posicionar as câmeras em ângulos para facilitar a gravação das cenas. Além disso, ele também contou que a ideia de fazer um filme confinado em um só lugar veio por conta da pandemia da Covid-19, época na qual o mundo teve que ficar em isolamento social, e disse que quis brincar com essa ideia de liberdade e prisão, o que refletiu na escolha do motel:

- É curioso, porque o filme se passa em um espaço de prazer, possibilidade, de tudo... o motel é o terreno da fantasia [...] e [no filme], ele é uma espécie de prisão. Então a gente se preocupou com os sons dos portões se fechando, de serem mais altos do que o normal [imitando uma prisão], mas ao mesmo tempo a gente deu as duas coisas [...] apesar de ser um espaço de confinamento, é um espaço fértil para imaginação [e liberdade].

Por fim, o elenco e o diretor compartilharam qual marca que o Motel Destino deixou dentro do coração deles - e qual foi a sensação que tiveram durante a produção: Karim disse que é a liberdade, já Nataly apontou que foi a profunda alegria e realização que sentiu ao atuar no filme. Iago disse que foi poder representar o seu estado e suas raízes, e Fábio terminou falando que leva uma gratidão enorme pelo carinho e a confiança de ter vivido o personagem - e diz que vai levar as memórias dessa gravação para sempre!

Quer mais? Pois Nataly soltou spoilers no final da coletiva e contou que a conversa de ter uma continuação do longa, ou dele virar série, está acontecendo... Será que vem mais produções por aí?