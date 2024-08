GCM de Santo André chega a um efetivo de 641 agentes

Com a formatura de 73 novos agentes, promovida em evento realizado ontem, Santo André passou a contar com um total de 641 GCMs (Guardas Civis Municipais), um dos maiores efetivos do País, segundo a Prefeitura.

Os agentes de segurança já estão à disposição do município, após passarem por sete meses de treinamento, com total de 1.070 horas de aula. O curso incluiu disciplinas como técnicas operacionais, armamentos e direitos humanos, além de estágio supervisionado e palestras relacionadas às atividades que os guardas desempenharão.

“São 641 agentes nossos hoje, com esses 73 novos. Estamos entre as dez maiores GCMs do Brasil, além de ser a mais bem remunerada, proporcionalmente, com o nosso plano de carreira, a estrutura de viaturas novas, bases e armamentos”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Além dos novos guardas, também foram anunciados a entrega de três novas viaturas e o lançamento do início das operações da Inspetoria de Governança Cidadã, um novo setor da GCM, que buscará reforçar a segurança local e estreitar os laços com a comunidade.

Idealizada pelo secretário de Segurança Cidadã, o Coronel da PM (Polícia Militar) Temístocles Telmo Ferreira de Araújo, a inspetoria tem como principal objetivo aprimorar a gestão da segurança pública, com foco em ações preventivas e no policiamento comunitário.

De acordo com a inspetora da GCM Vilma Tavares, que comandará a nova divisão, a Inspetoria de Governança Cidadã “vem com o propósito de aproximar ainda mais a GCM da população”. A nova unidade será responsável por coordenar diversas frentes de atuação, incluindo o policiamento comunitário escolar, o patrulhamento em parques e a Patrulha Maria da Penha, que lida com casos de violência doméstica.

Um dos pilares da nova inspetoria é o programa de ronda escolar, que contará com as três novas viaturas entregues durante o evento.

Os novos veículos são parte do Programa Escola Segura e serão usados para intensificar o monitoramento e as rondas nas unidades escolares da cidade, visando a prevenção de crimes e a proteção de crianças e adolescentes. Além disso, a inspetoria terá o uso de motocicletas no patrulhamento escolar, uma prática que havia sido realizada no passado com foco na segurança das travessias escolares.

O setor também atuará na disseminação de informações e na educação da população sobre temas como bullying e violência doméstica. Vilma enfatizou a importância dessas ações preventivas. “Acreditamos que, ao fornecer informações corretas e esclarecimentos, podemos prevenir situações de risco e, assim, evitar que problemas maiores ocorram no futuro”, afirmou.

“Essa inspetoria traz a ronda embutida. Vamos aumentando nossa capacidade”, explicou Paulo Serra.

“Isso aqui é uma trajetória. Hoje é o coroamento de uma ideia que sonharam lá atrás”, afirmou o secretário de Segurança cidadã, Temístocles Telmo.