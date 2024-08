Filippi ‘espelha’ Taka em novo aceno a evangélicos

O prefeito de Diadema e candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT); e seu principal adversário, o engenheiro Taka Yamauchi (MDB), têm travado verdadeira batalha pelo eleitorado evangélico da cidade – o qual, segundo o emedebista, representa cerca de 40% do contingente de diademenses que não votaram no segundo turno do pleito em 2020, seja porque anularam o voto, seja porque não compareceram à urna. A cada movimento que Taka faz em direção ao público cristão, o petista parece responder com uma ação ‘espelhada’. No dia seguinte em que Taka anunciou a conselheira tutelar evangélica Andreia Fontes (PL) como postulante a vice, no início deste mês, Filippi revelou que o pastor Rubens Cavalcanti (PV) seria seu companheiro de chapa majoritária. Agora, como se não bastasse, o petista elaborou um manifesto no qual estabelece uma série de compromissos com a comunidade evangélica, documento de teor semelhante ao que Taka registrou em cartório dois meses atrás. Filippi, vale lembrar, é um cristão católico. O manifesto traz três eixos centrais: criação do Fórum Permanente de Assuntos Evangélicos, apoio às ações de capelania e suporte em eventos e celebrações dos evangélicos.

BASTIDORES

Política em Cena

O deputado estadual Rômulo Fernandes (PT, foto), com base eleitoral em Mauá, será o convidado do podcast Política em Cena, que vai ao ar amanhã, a partir das 19h, no site e nas redes sociais do Diário. O petista, que exerce o primeiro mandato na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) será o 15º entrevistado do programa, que é apresentado pela jornalista Mariana Gutierrez. Internautas poderão participar da entrevista enviando sugestões de perguntas para o convidado.

Engano

Getúlio de Carvalho Filho, candidato a vereador em São Caetano, está tão focado em falar da vida alheia e disparar ácidos comentários em suas redes sociais que derrapou em uma de suas postagens e literalmente pediu voto para Rogério da Fundação Viva, postulante do PSB, partido da base do prefeito José Auricchio Júnior (PSD). Carvalho Filho, do União Brasil, errou o próprio número em um de seus stories (postagens temporária no Instagram).

Puro-amor

A ex-primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro (PL), gravou vídeo nas redes sociais em apoio à candidatura do vereador Sargento Simões (PL) à Prefeitura de Mauá. “Fiquei muito feliz quando soube que, em Mauá, o PL terá uma chapa não só puro-sangue, mas puro-amor, já que a candidata a vice é a presidente do PL Mulher e esposa do Sargento Simões, nossa querida Josi”, disse Michelle. “Tenho certeza de que a escolha da Josi vai fazer toda a diferença.”

LDO – 1

São Caetano inicia neste mês as discussões sobre o projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do município referente ao próximo ano. A administração realiza amanhã, a partir das 18h, audiência pública no formato virtual a fim de discutir a proposta. O debate será transmitido em tempo real no canal da Prefeitura no YouTube (www.youtube.com/prefeituradesaocaetanodosul).

LDO – 2

Das sete cidades do Grande ABC, apenas São Caetano ainda não votou a LDO referente a 2025. Na maioria dos municípios da região, a Lei Orgânica e o regimento interno da Câmara estabelecem que o texto seja enviado até oito meses antes do encerramento do exercício financeiro e votado antes do recesso de julho. A exceção é São Caetano, onde o texto pode ser encaminhado à Casa até 31 de agosto.