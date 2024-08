Mercedes-Benz se aproxima dos 70 anos de atividades na cidade

Uma das maiores empresas instaladas em São Bernardo, a Mercedes-Benz contribui decisivamente para que a cidade ficasse conhecida como berço da indústria automobilística do País. São quase 70 anos de uma história que envolve geração de emprego e renda, tecnologia e inovação.

Inaugurada em 28 de setembro de 1956, a fábrica de São Bernardo foi o ponto de partida da atuação da empresa no País. Trata-se da maior planta do grupo Daimler fora da Alemanha para veículos comerciais Mercedes-Benz e a única a produzir, em um mesmo local, caminhões, chassis de ônibus, cabinas e agregados, como motores, câmbios e eixos.

Atualmente, no parque fabril são fabricados os caminhões das famílias Accelo, Atego, Axor, o Actros e o mais novo lançamento, o Arocs.

Em março de 2018, foi inaugurada a linha de montagem final de caminhões com conceitos da indústria 4.0. Essa linha reúne as tecnologias mais avançadas de conectividade, internet das coisas, armazenamento na nuvem, Big Data & Analytics. Líder no setor de caminhões e ônibus, a Mercedes tem atuado fortemente no segmento dos pesados elétricos.