Palavra do Leitor - 18 de agosto de 2024

Campanha eleitoral

Aberta a temporada de caça ao eleitor, digo, campanha eleitoral, é o momento oportuno de ver em ação os “demagogos profissionais”, aqueles que, sem nenhum pudor, testam a memória e a inteligência do eleitor! Aqui em Santo André, não é diferente! Um vereador hoje, que faz da política sua “profissão”, antes de se eleger, na campanha eleitoral passada, sobre o impactante slogan “Vamos Questionar Tudo”, prometeu chacoalhar a cidade, a classe e o sistema político. Eleito, já se acomodou na base de sustentação da administração, usufruindo de suas benesses. Decorridos esses quatro anos, nesta campanha, no slogan, deu uma providencial “aliviada”, pois ninguém é de ferro, sob o mote do agora, “Vamos Fiscalizar Tudo”! Seria cômico se não fosse trágico!

Afonso José de Lima

Santo André

Eleição em Mauá

‘Atila Jacomussi vira réu na Operação Prato Feito’ (Primeira Página, dia 11) O prefeiturável Atila Jacomussi entrou em delírio, querendo se vitimizar em cima de investigações que o lavaram a se tornar réu no processo que se denomina Prato Feito. Após ser capa de vários veículos de comunicação, como o Diário, alegou que tudo não se passava de fake news. É triste ver um candidato atolado em tantas supostas falcatruas, como ligação clandestina de água, quando era superintendente do Sama, e suposta lista de mensalinho para a Câmara, que envolvia 22 dos 23 parlamentares dos 23 na época – o único que não estava na lista era o atual prefeito Marcelo Oliveira, que busca a reeleição. Os eleitores de Mauá deve dar uma resposta nas urnas. Já a Justiça Eleitoral deve fazer o seu papel, urgentemente usando de remédio mais amargo para tirá-lo do pleito. Como pode um administrador ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por quatro anos e ainda ter o direito de disputar a eleição municipal?

Eduardo Furtado

Mauá

Voto em branco

Com o descaso dos políticos em não responder sugestões apresentadas no dia 14 (Diabetes), com grande relevância à saúde publica, votarei em branco, maneira que tenho de protestar. As propostas que apresentei são exequíveis. Seguem estruturas já existentes para atendimento. envolvendo profissionais da saúde de cada município. Faltam foco, projeto, empatia com os munícipes. Daí uma dica importante: nossos deputados federais poderão conhecer o projeto do senador Jorge Kajuru, diabético tipo 1, no Estado de Goiás. Quero lembrá-los de que o senador não usa as insulinas fornecidas pelo SUS, ultrapassadas, assim como os medicamentos. Façam reflexão. Agradeço ao Diário por disponibilizar espaço na Palavra do Leitor para dar mais clareza ao projeto. Estou vivenciando, por meio da operadora de saúde Prevent Senior este projeto exitoso. Estabelece datas durante o ano para chamamento, em único ambiente, do qual participam médicos, endocrinologistas, oftalmologia, nutricionista, enfermeiros, como também podólogo. Por quê? Os endocrinologistas conhecem o controle da glicemia por meio da saúde dos pés. As campanhas eleitorais começaram. Já recebi mensagens de candidaturas se apresentando e aceitando sugestões. As mensagens são eletrônicas, não retornaram, óbvio, e também não tiveram atenção em ler. O mesmo se aplicará em meu voto. Não participo de associações, ONGs, partidos políticos; sou um diabético sozinho. Vamos vencer.

Ronaldo Duran

Santo André