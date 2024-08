Qualificar o Legislativo

Exatos 2.512 políticos do Grande ABC pretendem disputar assento em uma das sete Câmaras de vereadores existentes na região. Levantamento feito pela reportagem do Diário no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostra que a maior fatia de candidatos está concentrada em São Bernardo, com 568 pleiteantes. Embora a briga pela cadeira de prefeito acabe monopolizando as atenções, é fundamental que o eleitor não negligencie a escolha dos representantes para o Legislativo. Os parlamentares são peças-chave na construção de políticas públicas que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Daí a necessidade de se estudar com cautela também os nomes que se apresentam ao pleito proporcional.

Vereadores possuem o poder, garantido pela Constituição da República, de fiscalizar o Executivo, propor leis e atuar como ponte entre a população e o governo. Portanto, é indispensável que o eleitor avalie com seriedade as propostas e o perfil dos postulantes a uma cadeira no Legislativo. O panorama atual nas Câmaras das sete cidades revela a necessidade de uma mudança significativa. O nível intelectual dos parlamentares tem deixado a desejar, comprometendo o debate público e a qualidade das decisões legislativas. Parlamento composto por representantes despreparados resulta em projetos ineficazes e em controle insuficiente sobre os atos do prefeito, cuja soma pode trazer sérios riscos à sociedade.

Assim, é vital que a nova legislatura, a ser eleita em 6 de outubro, seja formada por indivíduos capazes de elevar o nível das discussões e que estejam comprometidos com o progresso dos sete municípios. Para alcançar essa melhoria, o comprometimento do eleitorado é essencial. Cada voto contará para a formação de um Legislativo mais qualificado. É responsabilidade de cada morador garantir que seus representantes estejam à altura dos desafios que as cidades enfrentam. A construção de um futuro melhor depende da escolha consciente de vereadores que possuam competência, integridade e dedicação para enfrentar os problemas locais com seriedade e visão de longo prazo.