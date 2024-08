Simpep seleciona artigos científicos da FSA

Trabalhos dos estudantes de Engenharia de Produção do Centro Universitário Fundação Santo André foram selecionados pelo Simpep (Simpósio de Engenharia de Produção), evento organizado por docentes, funcionários e alunos do Departamento de Engenharia de Produção da Unesp – Universidade Estadual Paulista, Campus Bauru, que recebeu trabalhos de universitários de todo o Brasil. Atualmente, é um dos mais relevantes congressos da área.

Os artigos selecionados foram Robô Autônomo: Um exemplo de implementação na Linha de Montagem de Cabinas em uma Fábrica de Caminhões, que enfatiza a indústria 4.0 e a adoção de tecnologias inteligentes para o ganho de produtividade e eficiência e redução de custos.

Outro artigo comtemplado foi Aprimorando o Gerenciamento Logístico de Estoque de Pneus com WMS e Código de Barras, que explora o sistema de gerenciamento de armazéns de uma fábrica de pneus por meio dessas ferramentas de tecnologia com o objetivo de otimizar a operação e maximizar os recursos disponíveis.

Já o artigo Integração de CRM na Indústria de Tinas estuda o caso da fábrica Supersol, que implementou o sistema de gestão e relacionamento com os clientes para as suas ações comerciais com o objetivo de aumentar a abordagem qualitativa na prospecção e conversão de leads. O resultado foi forte alta de vendas.

Desde 2010, o Simpep vem intensificando seu caráter de inserção internacional com a participação de conferencistas estrangeiros, vindos de países como Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Canadá, Portugal, entre outros.