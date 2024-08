Palavra do Leitor - 16 de agosto de 2024

Bibliotecas

Como morador do Baeta Neves e assíduo (ex-)frequentador da Biblioteca Manuel Bandeira, solicito ao senhor Orlando Morando a reabertura da mesma, bem como do Centro Cultural. Tenho a impressão que o senhor prefeito não aprecia muito a cultura.

José Fernando de Assis Moura

São Bernardo

Recursos federais

Prezados prefeitos da nossa região, o governo federal liberou R$ 6 bilhões para atender deputados federais e senadores. Temos acesso a proveniência dos recursos em nossa região, ou é secreto quanto cada cidade recebeu? Qual o destino? Saúde, educação, segurança pública, habitação, mobilidade urbana, talvez ONGs. As emendas parlamentares são legítimas quando identificados os projetos. As secretas, via Pix, entendo como Mensalão. A não prestação de contas é inconcebível, prática corruptiva,verdadeiro escândalo com o dinheiro público. Faz muito bem o STF (Supremo Tribunal Federal) interferir. Temos que exercer o nosso direito de cidadania. Esse parlamento envergonha a República. Prezados deputados federais eleitos na região, como se posicionam? Enviaram recursos para as nossas cidades? A obscuridade leva a um entendimento de Mensalão. porquanto legitimado, vergonhoso. porque o voto é obrigatório.

Ronaldo Duran

Santo André

Venda de terrenos – 1

'Morando recebe aval para vender mais quatro terrenos públicos’ (Política, ontem). Sobre a venda de áreas em São Bernardo, não houve audiências públicas? Se não houve, deveria, pois, nem sempre os vereadores representam aquilo que os eleitores e demais munícipes esperam deles. Não houve transparência em revelar o endereço. Por quê? No caso das áreas na Estrada Galvão Bueno, tenho interesse em saber onde e qual destinação. Então, que os vereadores que se posicionaram contra recorram ao MP (Ministério Público)

Joselenes Souza Santos

do Facebook

Venda de terrenos – 2

Já vendeu todas as áreas nobres da cidade, então por que São Bernardo está tão endividada? Para onde está indo o dinheiro das vendas?

Márcia Costama

do Facebook

Eleição 2024

‘Campanha eleitoral começa na sexta; entenda as regras’ (Política, dia 14). O Diário nos informa e nos alerta de que a campanha eleitoral terá início nesta sexta-feira. E nós precisamos estar atentos que, quando formos votar, estaremos exercitando uma das maiores ações como cidadãos brasileiros que somos. Então não poderemos votar em branco ou anular o voto. Assim como não devemos votar por emoção e sim pela razão, essa não é hora de agradarmos esse ou aquele candidato. Não é hora de escolher, por acaso, esse ou aquele partido. Candidatos que estiverem interessados em apenas ganhar as eleições só conseguirão seus intentos se nós votarmos neles.

Cecél Garcia

Santo André

Relógios

‘TCU muda decisão e fixa tese que pode favorecer Bolsonaro no caso das joias’ (Política, dia 8). O Tribunal de Contas da União decidiu que Lula pode permanecer com o relógio Cartier, avaliado em mais de R$ 60 mil recebido em 2005 daquela joalheria, por não haver uma legislação que determine quais são os presentes considerados personalíssimos e quais devam ser entregues para o patrimônio da União, entendendo que a lei não estabelece de forma clara tal critério. Como pau que dá em Chico deve dar em Francisco, a defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação sobre o suposto esquema de venda de joias e presentes oficiais, alegando que a decisão que beneficiou Lula aplica-se também a esse caso. Pois é, a mídia militante da extrema-esquerda, que utilizou horas e horas de seus noticiários tentando incriminar e desacreditar o ex-presidente no caso das joias sauditas, agora permanece em um silêncio constrangedor.

Vanderlei Retondo

Santo André