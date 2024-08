Luciano Trindade, vítima do voo 2283, será velado no sábado em São Bernardo

Cinco dias após o acidente do voo 2283 da Voepass (antiga Passaredo), que deixou 62 mortos na última sexta-feira (9), em Vinhedo, o corpo do morador de São Bernardo Luciano Trindade Alves foi identificado e liberado para a família nesta quarta-feira (14). O velório será realizado no sábado (17), no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo, a partir das 13h – o endereço é Rua Jardim da Colina, 265, Jardim Petroni.

Os dias de espera pela identificação foram de angústia para a família do supervisor de assistência técnica, que trabalhava na empresa Sherwin-Williams Divisão Automotiva e morava no Parque Selecta, no município são-bernardense.

“Nós levamos tudo o que foi pedido (para possível identificação) e colhemos amostras de DNA”, explicou Luciene Trindade Alves, irmã da vítima, ao Diário.

Alguns passageiros puderam ser identificados por impressão digital. Outros necessitaram de identificação por arcada dentária ou teste de DNA, o que levou mais tempo.

Enquanto aguardava a ligação do IML (Instituto Médico Legal), Luciene esteve ao lado da mãe, Marlei Trindade Alves, e do marido, Ricardo Cavalcanti Alves, em um hotel na Capital. “Nós estamos esperando com muita dor. Está matando a gente... A cada minuto que passa”, chegou a dizer disse Luciene.

Luciano, que tinha 49 anos, era divorciado e deixou três filhos: Guilherme, 26, Maria Luiza, 18, e Lívia, 13.

Ele estava no voo que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, voltando da aplicação de um treinamento na cidade paranaense.

Em comunicado, a empresa informou que o Luciano trabalhou por 27 anos na Sherwin-Williams em diversas funções na área técnica automotiva. “Onde se destacou por seu profissionalismo, ética e principalmente humanidade. A todos os familiares, clientes e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos. Sabemos como Luciano era uma pessoa admirável e que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo”, afirmou a companhia.

O Sindicato dos Químicos do Grande ABC também emitiu uma nota de pesar. “Neste momento de dor, a diretoria do Sindicato se solidariza com os familiares e amigos de Luciano e com a família de todas as vítimas deste terrível acidente”, disse o comunicado.