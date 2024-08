Bolsonarista até na carteira de ações

César Oliva (PSD), vereador de São Caetano e candidato à reeleição, faz jus ao perfil bolsonarista não só em suas falas ou ações na Câmara, mas também nos bastidores. O pessedista – que fez oposição ao prefeito José Auricchio Júnior (PSD) durante sete anos, mas atualmente integra a base aliada e apoia a candidatura governista de Tite Campanella (PL) ao Palácio da Cerâmica – tem recursos aplicados em ações da Taurus, fabricante de armas de fogo. A empresa 100% brasileira foi alvo de polêmicas no passado. Pistolas da marca apresentaram defeitos e foram recolhidas em vários Estados. O parlamentar, que defende a bandeira de Segurança Pública, tem R$ 738 aplicados em ações da companhia, segundo dados da plataforma digital DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vale lembrar, é adepto do porte legal de armas. Nos quatro anos em que esteve à frente da Presidência, o liberal editou mais de 40 decretos para facilitar o acesso da população civil aos armamentos, o que dobrou o número de armas particulares no País no período.

Bastidores

A campanha de Gilvan Junior (PSDB), candidato a prefeito de Santo André, ganhou o reforço do ex-secretário de Meio Ambiente. Fabio Picarelli assumiu a coordenação do programa Santo André da Gente em Paranapiacaba e no Parque Andreense, regiões que ele conhece muito bem e nas quais atuou, nos últimos anos, para fomentar o turismo. Sua função será analisar as sugestões feitas pelos moradores e incluí-las no plano de governo do tucano, que será lançado em breve.

Lançamento

O presidente da Câmara de Santo André, vereador Carlos Ferreira (MDB) faz amanhã, a partir das 20h, o lançamento de sua campanha à reeleição. O evento ocorre na escola de samba Lírios de Ouro, localizada na Vila Vitória. Veterano da Casa de Leis andreense, o emedebista exerce atualmente o sexto mandato, dos quais cinco como efetivo e um como suplente. Em 2020, Carlos Ferreira – à época no PSB – foi eleito para o Legislativo com 2.132 votos, ou 0,63% do total.

De que raça eu sou?

O DivulgaCand, sistema de divulgação de candidaturas e contas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), registrou dois pedidos de candidatura a prefeito de Rio Grande da Serra do vereador Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos). Ambos têm como última atualização o sábado, dia 9 de agosto, às 18h39. Porém, em um dos pedidos, o podemista se autodeclara de cor “branca” e, no outro, de cor “parda” – o que sugere não se tratar de um erro de duplicidade de sistema, mas sim de um novo pedido de registro com uma correção de informação.

Condenação

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) condenou o candidato do MDB ao Executivo de Diadema, Taka Yamauchi, por propaganda eleitoral antecipada negativa contra o prefeito e candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT). O órgão determinou que um vídeo com ofensas ao petista fosse retirado de suas redes sociais e aplicou multa de R$ 5 mil ao emedebista, por considerar que Taka infringiu a legislação eleitoral.

Pontapé inicial

Luiz Fernando Teixeira, candidato do PT e de mais oito partidos de oposição (PSB, PDT, Mobiliza, PV, PCdoB, Psol, Rede e Democracia Cristã) à Prefeitura de São Bernardo, marcará com um evento na Associação dos Funcionários Públicos da cidade o início da campanha eleitoral. O ato ocorre na sexta-feira, a partir das 19h.