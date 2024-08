Questão de Justiça

Duas personagens do quase ex-governo de José Auricchio Júnior (PSD) estiveram na tarde de ontem na frente do juiz Eduardo Rezende Melo, da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de São Caetano, e também de pais e mães de alunos que frequentavam a Fundação Municipal Anne Sullivan, entidade que por anos ofereceu educação a crianças e adolescentes com necessidades especiais, mas que por capricho do senhor chefe do Executivo foi fechada.

Regina Maura Zetone, ex-titular da Saúde e candidata a vice-prefeita para os próximos quatro anos, e Minéa Paschoaleto Fratelli ofereceram respostas vazias aos questionamentos do magistrado e, após o depoimento, que durou cerca de três horas, fizeram menos ainda ao serem questionadas pela equipe de reportagem deste Diário.

Regina Maura negou-se a responder as perguntas da imprensa e tratou de deixar rapidamente o Fórum. Minéa, por incrível que possa parecer, fez pior. “Não vamos discutir o fechamento do Anne Sullivan, vamos resolver como adequar a escola”, disparou.

Como assim “não vamos discutir”? Vamos sim! Os moradores de São Caetano querem saber os motivos que levaram ao fim do serviço. Além disso, é preciso lembrar que não se trata de ‘adequar’ isso ou aquilo. Trata-se de problema que foi gerado pela administração da qual ela integra o primeiro escalão. Se a intenção era ter um novo prédio, no mínimo era preciso pensar em manter as condições oferecidas no endereço antigo.

Enquanto isso, os pais e mães que estiveram no Fórum narraram a queda de qualidade. Principalmente porque as opções impostas pela Prefeitura estão aquém das que recebiam na Anne Sullivan. Um pai, inclusive, questionou a necessidade de ter de pagar R$ 900 por mês para que o filho tivesse acesso às terapias que nada custavam na instituição agora fechada.

Ontem, foi dado o primeiro passo no sentido de responsabilizar Auricchio e as duas personagens por suas atitudes. Que a Justiça seja feita e o trio venha a pagar pela maldade a que expuseram essas famílias.