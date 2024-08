Cartórios de São Bernardo e Santo André trocam de sede; veja endereços

Os cartórios de São Bernardo, Santo André, Carapicuíba e Campinas estão funcionando em novas sedes. As unidades cartorárias se mudaram para imóveis que contam com instalações mais amplas para o atendimento ao público e estão adaptados às regras de acessibilidade, segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Os edifícios também contam com espaço adequado para o armazenamento das urnas eletrônicas.

Em São Bernardo, as seis zonas eleitorais — 174ª, 283ª, 284ª, 296ª, 409ª e 414ª — estão atendendo o eleitorado na Rua Marmará, nº 271, Jardim do Mar. Quem precisa dos serviços de um dos seis cartórios de Santo André — 156ª, 263ª, 264ª, 306ª, 307ª e 383ª — deve se dirigir à nova sede localizada na Avenida Firestone, nº 1.635, bairro Casa Branca.

De acordo com a divulgação do TRE, as novas instalações dos espaços já estão em pleno funcionamento, mas, em breve, terão respectivas cerimônias oficiais de inauguração.

Já em Carapicuíba, as duas zonas eleitorais — 303ª e 388ª — abriram em novo prédio situado na Rua Maria Siqueira, nº 78, no centro da cidade. No interior, as sete zonas eleitorais de Campinas — 33ª, 274ª, 275ª, 378ª, 379ª, 380ª e 423ª — mudaram-se para a Rua General Osório, nº 1.041, no centro. O novo local é de fácil acesso para eleitoras e eleitores, com diversos pontos de ônibus no entorno.

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

Em comunicado encaminhado à imprensa, o TRE ainda reitera que não é necessário comparecer presencialmente aos cartórios eleitorais para boa parte de serviços. A emissão das certidões de quitação ou crimes eleitorais e o pagamento de multas por ausência às urnas, por exemplo, podem ser solicitados por meio da página de Autoatendimento da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, sem necessidade de comparecimento presencial aos cartórios.

O informe complementa que, devido ao fechamento do cadastro eleitoral em 8 de maio, para a preparação das eleições, as operações de alistamento eleitoral, regularização de título cancelado, alteração de dados, cadastramento biométrico e transferência de domicílio eleitoral estão indisponíveis no momento. O cadastro está previsto para ser reaberto no dia 5 de novembro.

Vale destacar que quem não tirou o título ou está com a inscrição cancelada pode solicitar a certidão circunstanciada, que atesta que o requerente não pode ser atendido no momento em razão do fechamento do cadastro pela legislação eleitoral. Para obter o documento, é necessário comparecer a qualquer cartório eleitoral com um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento ao Eleitor, telefone 148.