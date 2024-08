Antonino Assumpção. Nome da Câmara de Cultura. Rua Marechal Deodoro, 1325. Ali, uma mostra que abre hoje. Fala do patrono do espaço... ...e do grupo que ele criou.

Em 20 de abril de 2018 “Memória” abria esta página com a matéria “O legado de Antonino Assumpção”. E escrevíamos:

Uma das primeiras séries ilustradas mais empolgantes foi aqui publicada em abril de 1988, retratando aspectos do mais antigo grupo teatral do Grande ABC, o Regina Pacis, de São Bernardo. As fotos nos foram repassadas pelo criador do grupo, Antonino Assumpção.

Assumpção exercia o cargo de diretor de Cultura de São Bernardo. Hoje, saudoso, dá o nome à antiga Câmara Municipal, no número 1.325 da Rua Marechal Deodoro, a Câmara de Cultura Antonino Assumpção.

Podemos dizer que o prédio rebatizado com o nome de Antonino Assumpção, que foi construído no fim do século 19 pela família D’Angelo, é um verdadeiro patrimônio do Grande ABC, pois durante toda a República Velha e uma parte da Nova República recebia políticos dos vários distritos do então município de São Bernardo, hoje Grande ABC.

Vereadores da Vila de São Bernardo e dos Distritos de Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande (da Serra) e Alto da Serra (Paranapiacaba) visitavam regularmente o edifício para as sessões ordinárias e extraordinárias do Legislativo.

Exposição: Antonino Assumpção e o Grupo Cênico Regina Pacis.

Mostra com documentos sobre o autor e seu grupo.

Abertura: hoje (13), às 10h.

Visitação: até 25 de outubro.

Local: Câmara de Cultura Antonino Assumpção

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1325, São Bernardo.

Entrada franca

MEMÓRIA CONSTRUÍDA. 19 de abril de 1988: há 36 anos, Memória focalizava o Grupo Cênico Regina Pacis, obra do saudoso Antonino Assumpção

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 13 de agosto de 1994 – Edição 8778

MANCHETE – PT entra em crise com a queda de Lula em pesquisa. Partido deve abandonar críticas diretas ao real e investir nas camadas mais pobres.

Em campanha no Rio de Janeiro, FHC pagava café com nota do real.

APOSENTADOS - ...pedem mínimo de 140 reais. Documento com um milhão de assinaturas do Grande ABC seria enviado ao Congresso Nacional. AMA (Associação dos Metalúrgicos Aposentados) realizava passeata em Santo André.

POLÍCIA – Preso tentava fugir escondido em latão de lixo. Carcereiro da cadeia de São Bernardo evitava a fuga.

EM 13 DE AGOSTO DE...

1904 – José Maria Rodrigues Quaresma era exonerado do cargo de subdelegado de polícia do Alto da Serra (Paranapiacaba). O suplente, Antonio Thomaz, assumia o posto. Joaquim de Araujo Rodrigues era o novo suplente.

Muito frio em todo o Estado de São Paulo, com geada. Termômetro registrava de 2 a 5 graus negativos na Avenida Paulista.

Não há registro da temperatura no atual Grande ABC, mas geava em Santo Amaro, vizinho à região.

1924 - Haroldo Santos Abreu nasce em Ouro Fino (MG). Advogado e jornalista. Foi cronista no Diário e depois fundou o Correio Metropolitano.

Como advogado da FIESP, admitido em 1947, criou um boletim mensal cuja leitura ajuda a entender a transformação econômica de São Paulo.

Em 2000 a Prefeitura de Santo André editou um livro reunindo obras suas, entre crônicas e poesias, várias delas publicadas no Diário, muitas citando Santo André, seus personagens, suas passagens.

1979 – Em passeada, favelados pediam a permanência de José Luiz Cestari na Fundação de Promoção Social de Santo André, do governo Lincoln Grillo.

2023 – Manchete desta página Memória: “Uma boa notícia. Santo André promete. Vai cuidar da coleção do Diário. E a Memória vai novamente sorrir”.

NOTA DA MEMÓRIA – Um ano depois, nenhuma notícia de que a coleção do Diário do Grande ABC, oferecida pelo jornal à Prefeitura de Santo André, tenha merecido cuidados na Biblioteca Cecília Meireles, no Parque das Nações.

Falta de comunicação ou falta de cuidado? Com a palavra, a Secretaria de Cultura do Município de Santo André. Ou mais silêncio?

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Natividade da Serra (SP), Antas e Riacho de Santana (BA).

HOJE

Dia do Economista

Dia do Jequibau. Comemorado no Estado de São Paulo. Tributo ao estilo musical criado por Mário Albanese e Ciro Pereira.

Dia Internacional dos Canhotos.

Santa Dulce dos Pobres

13 de agosto

Maria Rita de Souza Brito Lopes (Bahia, 1914 - 1992) Canonizada em 2019.

"Quando nenhum hospital quiser aceitar algum paciente, nós aceitaremos. Essa é a última porta e por isso eu não posso fechá-la", dizia Irmã Dulce.

Divulgação: Canção Nova