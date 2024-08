Polícia Militar apreende R$ 66 mil de jogo do bicho

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu R$ 66.020,00 em espécie durante uma operação na Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 32, em Cubatão, na tarde deste sábado (10). Segundo informações da polícia, a apreensão ocorreu por volta das 14h30, quando policiais da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária ordenaram a parada de uma motocicleta Honda/CG no pedágio localizado na via.





Ainda de acordo com as informações, durante a fiscalização, nada de ilícito foi encontrado inicialmente, mas, ao revistarem o condutor, identificado como Bruno Felipe de Souza Claudio Copertino, e questionarem sobre suas atividades, ele afirmou que estava fazendo Moto Uber, embora não possuísse o aplicativo instalado. Ao revistarem o baú da motocicleta, os policiais encontraram o dinheiro. Bruno alegou que o valor era proveniente do jogo do bicho.





O suspeito foi detido e levado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo, onde a delegada Ana Paula Sabariego Batista registrou o caso como associação criminosa. O dinheiro, a motocicleta e o celular de Bruno foram apreendidos.