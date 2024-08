Poupatempo da Saúde chega a 6 meses de atividade em Sto.André

O Poupatempo da Saúde celebra nesta semana seis meses de operação em Santo André. Criado para centralizar as especialidades oferecidas pela rede de saúde andreense, o equipamento ampliou em 81% a capacidade de atendimento, de acordo com a Prefeitura, aproximando a rede de atenção básica da rede especializada – e permitindo que usuários não esperem meses por consultas e outros serviços.

Até 2023, os dois equipamentos destinados à realização de atendimentos no município tinham uma média de 12.619 pessoas atendidas por mês. A partir da criação do Poupatempo da Saúde, o número saltou para 22.837. Consequentemente, neste período de seis meses já foram realizados aproximadamente 150 mil atendimentos.

“Completar seis meses de operação com números tão significativos, eficiência nos serviços prestados e retorno positivo dos usuários vale muito. É fruto da interação de toda a equipe que diariamente faz um trabalho realmente digno de todo o reconhecimento”, ressaltou Vanessa Crispim, gerente administrativa do Poupatempo da Saúde.

A unidade conta com 53 consultórios, atende aproximadamente 35 especialidades e funciona dentro do Atrium Shopping de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. “Com uma operação comprovadamente eficaz, o Poupatempo da Saúde se tornou um equipamento imprescindível na rede de saúde de Santo André. E, mais do que isso, se tornou referência para outros municípios”, pontuou Acacio Miranda, secretário de Saúde.