Morador de S.Bernardo estava entre as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo

Um morador de São Bernardo estava entre as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, que matou 62 pessoas na tarde de ontem. Luciano Trindade Alves trabalhava como colorista na empresa Sherwin-Williams, localizada no bairro dos Casa e morava no bairro Seleta. Ainda não se sabe o motivo da viagem de Luciano.

O Sindicato dos Químicos do Grande ABC confirmou a morte do morador são-bernardense e emitiu uma nota de pesar. "Neste momento de dor, a diretoria do Sindicato se solidariza com os familiares e amigos de Luciano e com a família de todas as vítimas deste terrível acidente", disse o comunicado.

Na manhã deste sábado, a companhia aérea Voepass, operadora do avião ATR-72 que saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, confirmou que a aeronave transportava 62 pessoas. Constantino Thé Maia é uma das vítimas do acidente que não teve sobreviventes.

O nome dele não estava na lista inicial de passageiros embarcados no voo 2283, “por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados", comunicou a companhia.