Plano B para o palanque de Bete

Não há um só candidato petista que não queira contar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu palanque na campanha eleitoral deste ano. Com a prefeiturável da sigla em Santo André, Bete Siraque, não é diferente. A cidade integra a relação de eleições consideradas prioritárias para o partido no Estado, assim como a Capital, São Bernardo, Guarulhos e Osasco, com as quais Lula pretende retomar o chamado ‘cinturão vermelho’ na região metropolitana. Porém, Bete sabe que terá de disputar o presidente com o Brasil inteiro e, por isso, prepara um ‘plano B’ para reforçar seu palanque. “Nesta semana, conversei com a (secretária-executiva da Casa Civil) Miriam (Belchior), que me pediu dois projetos: um para a visita da (primeira-dama) Janja e outro para a vinda de algumas ministras”, disse a prefeiturável. Outra liderança petista que pode desembarcar na campanha de Bete é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que deve apresentar as experiências de sua administração da área da segurança pública. “A gente sempre quer que o presidente venha, mas não é fácil, porque a concorrência é grande”, diz, resignada.

Bastidores

Enfim, juntos

Depois de se muito se estranharem, a ponto dela invocar o conselho de ética da Assembleia Legislativa contra ele, os deputados estaduais Carla Morando (PSDB-foto) e Luiz Fernando Teixeira (PT), ambos com domicílio eleitoral em São Bernardo, dividem assentos na Comissão Parlamentar de Inquérito das Empresas de Telecomunicação. A tucana foi eleita na quarta-feira, durante reunião do colegiado no Auditório José Bonifácio, presidente do grupo de investigação. Já o petista é um dos nove membros. A CPI vai investigar os serviços oferecidos pelo setor, os quais estão entre os líderes de insatisfação, segundo os órgãos de defesa do consumidor.

Coordenação

Nílson Bonome, ex-secretário municipal e uma das principais lideranças do PDT em Santo André, será o coordenador da campanha da ex-vereadora Bete Siraque (PT) à Prefeitura andreense. A dupla fez o anúncio durante visita ao Diário. Ao comentar a escolha, Bete ressaltou a experiência de Bonome, que passou pelos governos dos prefeitos Aidan Ravin (2009-2012) em Santo André e de Paulo Pinheiro (2013-2016) em São Caetano.

Luta antiga

A regional de Diadema do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) comemorou a sanção, pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT), de projeto aprovado pela Câmara que visa simplificar a renovação de licenças emitidas pela vigilância sanitária para estabelecimentos da Saúde. A entidade lutava há 15 anos pela desburocratização das renovações.

Amizade rebaixada

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), tentou mostrar que a relação dele com o candidato governista a sua sucessão, Tite Campanella (PL), é antiga ao publicar como #tbt (recordação) nas redes sociais uma foto da década de 1980 que mostra os dois lado a lado, em algum bailinho. Porém, na postagem, Auricchio ‘rebaixou’ o amigo ao afirmar que Tite era candidato a vereador. O equívoco – que chamou mais atenção que a cabeleira da dupla – horas depois foi corrigido, indicando o liberal como candidato a prefeito.

Conselheiro

Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo, foi questionado durante sua live semanal sobre quais seriam seus planos para depois de deixar o Paço, em 31 de dezembro. “Vou encerrar o mandato com muitas entregas, ajudar a eleger a Flávia Morando (União Brasil, candidata governista) e, caso ela seja eleita, eu me comprometi a ser um conselheiro. Depois vou desempenhar alguma função mesmo sem cargo.”