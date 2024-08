Rapper Nelly é preso pela segunda vez por porte de drogas nos Estados Unidos

O Rapper Nelly, sucesso dos anos 2000, foi preso no Missouri, Estados Unidos, na madrugada da última quarta-feira, dia 7. De acordo com informações do site TMZ, o rapper foi detido por volta de 4h45 da manhã por suposto porte ilegal de drogas.

Segundo a Polícia Rodoviária do Estado do Missouri, Nelly foi parado por agentes que teriam encontraram quatro comprimidos de ecstasy em seu carro. O cantor ainda tinha um mandado em aberto por falta de seguro do veículo.

O rapper foi multado por porte ilegal de drogas e também recebeu um mandado de prisão por dirigir sem o seguro do veículo, e, segundo o próprio TMZ relata, ele foi liberado na tarde do mesmo dia.

Vale lembrar que essa é a segunda vez que Nelly é preso. A primeira vez aconteceu em 2017, quando ele foi preso sob acusação de estupro de uma mulher no ônibus de sua turnê. O cantor foi detido após a denúncia, mas foi solto no mesmo dia por falta de provas.