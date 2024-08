BC tem compromisso com meta e esperamos que isso não mude, diz vice-presidente da Moody's

O Banco Central do Brasil tem mostrado um histórico de compromisso em cumprir a meta de inflação e a expectativa é que isso não mude com a troca de comando da instituição, disse a vice-presidente da Moody's para risco soberano, Samar Maziad.

"Compartilho da visão de que o Banco Central construiu um histórico de compromisso com o controle da inflação, e veremos isso continuar com um novo governador", disse Samar, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira. "Então essa é a nosso cenário-base. Não acho que veremos uma mudança na política ou no foco em atingir a meta de inflação."

Perguntada se a troca de presidentes do BC pode ter algum impacto na análise do rating brasileiro, Samar disse que não diretamente. O mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto, vai acabar no final do ano e trocas de comandos de bancos centrais ocorrem em todos os lugares, disse a analista da Moodys.