Palavra do Leitor - 7 de agosto de 2024

Festa Italiana

Desde 1993 frequento a Festa Italiana organizada pela prefeitura, no bairro Fundação. Depois de um início excelente, onde cerca de 20 regiões da Itália eram representadas, cada uma com receitas salgadas, doces e também vestimentas, tudo típico de cada região, foi decaindo ano a ano. Estive na festa deste ano e, mais uma vez, constatei que o espírito dos anos 90 está perdido. As barracas não mais representam as regiões que dizem representar. O cardápio foi simplificado e opções não italianas são oferecidas. Algumas opções que eu apreciava e degustava até o ano passado sumiram. E este ano até o folder com a relação das barracas e suas opções foi descontinuado! Virou um festival gastronômico sem identidade. Lamentável.

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Oswaldo Dias

‘Morre Oswaldo Dias, três vezes prefeito de Mauá, aos 82 anos’ (Política, ontem). Falar do prefeito Oswaldo Dias é muito fácil. Foi o melhor e maior dos prefeitos de Mauá, transformando a imagem de uma cidade rural em uma cidade urbana, com grandes obras. Trouxe o shopping, fez o Teatro Municipal, mostrou, na época para o governador Mário Covas, a importância da alça do Rodoanel, interligando a Jacu-Pêssego e facilitando o acesso à Zona Leste e ao Aeroporto de Guarulhos. Era homem de visão de futuro. Suas gestões levaram a cidade a evoluir. Ficará a saudade de um homem do bem.

Eduardo Furtado

Mauá

Eleição em Sto.André – 1

‘Isolado no PL, Luiz Zacarias oficializa Capitão Lemos como companheiro de chapa’ (Política, ontem). Muitos aprendizados para a vida são encontrados em frases e pensamentos que nos conduzem a reflexões. Eles nos ensinam principalmente a sermos mais humildes, termos mais aceitação, respeitar e amar o próximo. A frase ‘A árvore que dá mais frutos é a mais apedrejada’ nos convida a refletir sobre a campanha difamatória sobre ao agora candidato Luiz Zacarias, promovida por seus adversários ao pleito andreense de outubro.

Vanderlei Retondo

Santo André

Eleição em Sto.André – 2

Não sei o motivo (se bem que podemos imaginar) pelo qual os postulantes ao cargo no Executivo procuram militares ou pastores evangélicos para vice. Como estamos com absoluta falta de candidatos competentes, meu voto será nulo!

Sidnei Gonçalves da Silva

do Instagram

Sabesp

A privatização da Sabesp é o teste do governador Tarcísio de Freitas. Como disse o governador, a água vai chegar mais longe, assim como o esgoto para todos, mais rápido e mais barato. Dificilmente um chefe de governo promete e cumpre. Tarcísio merece nossa crença de que suas promessas não serão em vão e, caso suas previsões se confirmem, nenhum cidadão terá do que reclamar. Realmente é um descaso a maior cidade da América Latina ter morador sem água e esgoto. Tomara a Sabesp esteja no caminho certo. Ganharão São Paulo e seus moradores.

Izabel Avallone

Capital

Rebeca Andrade – 1

‘Rebeca Andrade faz história e conquista 2º ouro do Brasil’ (Esportes, ontem). Os olhos do País se voltam à excepcional performance da ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris! Com a conquista de seis medalhas olímpicas, e a de ouro na apresentação no solo, é justo saudar Rebeca como rainha do Brasil! Assim como a imprensa mundial estampa histórica foto de Rebeca no pódio, sendo reverenciada pelas norte-americanas, como a fenomenal Simone Biles (medalha de prata) e Jordan Chiles (bronze). E para nós, brasileiros, não poderia ser diferente a comemoração de histórico e inédito feito, já que também nossa Rebeca se torna a maior medalhista olímpica do Brasil, deixando para trás os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Rebeca Andrade – 2

Muito obrigado por seu talento em nos proporcionar um pouco de alento diante de tantas mazelas que o Brasil vive. Você, no seu 1/4 de século de vida, saiu de Guarulhos para nos trazer esta felicidade. O povo anda carente de pessoas que vistam as cores do Brasil.

João Camargo

Capital