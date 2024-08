Mansão de Tom Hanks e família é assaltada em Los Angeles

Tom Hanks e sua esposa Rita Wilson entraram para a lista dos famosos sem sorte que tiveram sua casa invadida. Segundo a OK! Magazine, o caso aconteceu há algumas semanas, mas só foi divulgado na segunda-feira, dia 5.

A publicação conta que a invasão aconteceu em plena luz do dia, mas felizmente o casal de estrelas não estava na cidade na hora do incidente. Os ladrões não conseguiram entrar na casa principal do ator, invadindo apenas a casa de hóspedes da família, onde teriam quebrado os vidros das janelas e levado vários itens do casal.

A casa em questão, aliás, fica no bairro Pacific Palisades, em Los Angeles, Estados Unidos, e é avaliada em cerca de 26 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais.

De acordo com a publicação, os invasores fazem parte de um grupo especializado em invadir residências de celebridades e ainda revela que o objetivo era entrar no local quando eles tivessem certeza que ela estaria vazia. Aparentemente, esse grupo de assaltantes acompanha a vida das celebridades para saber o melhor momento de colocar o plano de invasão em prática.

Por enquanto não há notícias de prisão de nenhum dos assaltantes presentes. Também não se sabe o número de invasores que estavam no momento.