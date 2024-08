Stephan Barcha é 5º nos saltos do hipismo em Paris, e Rodrigo Pessoa não completa percurso

Stephan Barcha, com Primavera, esteve próximo da medalha de bronze no salto individual do hipismo nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos e Paris-2024. O conjunto fez um tempo melhor do que os três primeiros colocados, mas anotou uma penalidade e terminou em quinto lugar. Rodrigo Pessoa, recordista brasileiro em participações em Olimpíadas e ouro em Atenas-2004, não terminou o percurso.

O suíço Steve Guerdat (com Dynamix de Belheme), o holandês Maikel van der Vleuten (Beauville Z) e o alemão Christian Kukuk (Checker) zeraram a primeira parte da final e foram para o desempate em um novo percurso. O ouro ficou com a Alemanha, a prata com a Suíça e o bronze com a Holanda.

"O resultado é espetacular. Saí da pista muito feliz com o resultado", afirmou Barcha, que voltou aos Jogos depois de participar da Olimpíada do Rio-2016, quando terminou em 59º lugar, à CazéTV. "O hipismo é muito rápido, tem muito detalhe."

O cavaleiro elogiou a égua Primavera. "Ela começou comigo e é uma honra saber que ela é uma das melhores do mundo", disse sobre o animal de 12 anos. "Ela é fantástica. É um cavalo nacional, cavalo de BH."

Barcha foi para a prova já com a pressão de precisar zerar para disputar medalha. Antes dele, Van der Vleuten e Kukuk já haviam feito a prova sem penalidades. O conjunto brasileiro derrubou um obstáculo no começo da prova, mas foi impecável no restante. O tempo foi de 80s07, contra 82s06 do conjunto holandês e 82s36 do alemão.

Após Barcha concluir sua participação, restou aguardar outros 11 conjuntos e torcer para que nenhum o superasse. O suíço Guerdat, 25º a participar, fez o percurso perfeito e saltou para a primeira posição, com 80s99.

Antes de sair do pódio, o brasileiro ainda viu o sueco Henrik Von Eckermann, líder do ranking mundial do salto, cair e ser eliminado. Ele não teve contusões. Apenas o francês Julien Epaillard, com Dubai du Cedre, também com uma falta foi mais rápido do que o conjunto brasileiro (79s18). Epaillard foi o último a competir.

O hipismo brasileiro tem três medalhas em Olimpíadas. Além do ouro de Pessoa e Baloubet du Rouet, em Atenas-2004, no salto individual, o Brasil foi bronze duas vezes no salto por equipes, em Atlanta-1996 e em Sydney-2000.

"Queria começar com um bom ritmo", afirmou Pessoa, que participou dos três pódios do Brasil na história olímpica. "É difícil ele fazer essa falta. Ele fez um esforço grande e não tinha necessidade de forçar mais", afirmou o brasileiro sobre a decisão de se retirar da prova, após derrubar dois obstáculos no início do percurso, e poupar o cavalo Major Tom.