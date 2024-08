Eduardo Leite anuncia Fabiana Marangoni como candidata a vice

O candidato a prefeito de Santo André Eduardo Leite (PSB) anunciou nesta segunda-feira (5) à tarde a médica Fabiana Marangoni (União Brasil) como candidata a vice. Além da aliança com a legenda, o pessebista também ganhou apoio do Progressistas, que, junto do União Brasil, desembarcou na sexta-feira do grupo de Luiz Zacarias (PL) em meio à polêmica presença do vice-prefeito e também candidato ao Paço na reinauguração do Cine Lyra em Paranapiacaba.

“Já tínhamos um time muito forte e com essa junção com o União Brasil, liderado pelo deputado federal Fernando Marangoni, e o Progressistas, vamos com ainda mais força. E a chegada do time do Marangoni, que foi secretário municipal de Habitação, traz ainda mais experiência a esse time que já tem uma trajetória de muito trabalho por Santo André”, declarou Eduardo Leite.

Presidente do União Brasil Mulher de Santo André, Fabiana é médica pediatra e empresária na área de assistência social. Ela também é esposa de Fernando Marangoni.

“Sou médica, então, por aí, já faz parte de mim esse lado de cuidar das pessoas. Também fiz muita coisa pela causa social. Sou formada há 22 anos como pediatra, empresária de uma rede de lojas e daí que vem a minha experiência em gestão. Represento muitas entidades sociais aqui em Santo André e em todo o Estado”, comentou Fabiana.

A aproximação entre Fernando Marangoni e Eduardo Leite começou após a dissidência do deputado federal do grupo de Luiz Zacarias. Segundo ele, a possível impugnação da candidatura do liberal foi decisiva para a migração ao grupo de Leite.

“O que aconteceu em Paranapiacaba gerou uma insegurança a nível estadual. As executivas estaduais dos partidos acharam melhor seguir os seus caminhos. Primeiro foi o Republicanos (que se aliou ao governista Gilvan Junior, do PSDB) e agora nós, do União Brasil, junto ao Progressistas, em convenção feita nesta segunda de manhã, resolvemos estar ao lado do Eduardo Leite”, disse Fernando Marangoni.

Com a chegada das duas legendas, o grupo de apoio de Eduardo Leite conta agora com seis partidos. O pessebista também tem aí seu lado o Democracia Cristã, PMB e o Agir – além, claro, de sua própria sigla, o PSB. Antes, o pessebista contava com 80 pré-candidatos a vereador. Com os novos apoios, a chapa passa a contar com 120 postulantes para à Câmara andreense.

PESQUISA

Levantamento realizado em julho pelo Instituto Paraná Pesquisas mostrou Eduardo Leite em segundo lugar. O pessebista apareceu com 16,9% das menções, empatado tecnicamente com o líder Gilvan Junior (PSDB), que soma 22,4% das intenções de voto, e com a ex-vereadora Bete Siraque (PT), que apareceu com 15,2%. Ex-aliado de Marangoni, Zacarias tem 14,5% das intenções de voto. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-04827/2024.