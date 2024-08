Palavra do Leitor - 6 de agosto de 2024

GCMs nas escolas

Algumas semanas após os vereadores de São Bernardo aprovar uma lei obrigando a presença constante de guardas-civis municipais nas escolas durante o período letivo, o que era para ser uma vitória se tornou um fato muito preocupante, pois os profissionais da segurança, além da sua jornada normal, em média de 180 horas mensais, e mais horas extras e Dese (Diária Especial de Segurança Escolar), totalizam geralmente mais de 360 horas no mês, praticamente a metade das horas mensais normais, sem contar que muitos ainda fazem bicos no horário de folga. Isso significa que o agente de segurança deixa de ter vida social e passa a ter alimentação precária, sono da pior qualidade para cobrir os baixos salários pagos na instituição, correndo o risco de adquirir a Síndrome de Burnout, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita responsabilidade, trabalhar armado e preparo físico. Seria necessário haver mais fiscalização para criar um fator limitador nestas horas extras para que o profissional de segurança possa ter períodos maiores de descanso.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Atleta andreense

‘Paulo André dica em último e é pior brasileiro dos 100 metros rasos’ (Esportes, dia 4). A diferença de tempo da corrida do vencedor nigeriano para o de Paulo André foi inferior a 45 milésimos! Os três brasileiros tiveram um desempenho incrível! Apesar de não subirem no pódio nas Olimpíadas deste ano, já são campeões por representarem nosso País dando o melhor deles!<EM>

Geovanna Sayuri

do Instagram

Bancos

“Gheorge Vitti Holovatiuk, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC: ‘Os bancos não têm cumpdido seu papel social no Brasil’” (Política, ontem). Papel social do banco sempre foi o lucro. Nunca foi de pensar nos seus funcionários e na saúde mental deles.

Luan Batista

do Instagram

Eleição em Santo André

‘Três partidos deixam coligação com PL e isolan Luiz Zacarias’ (Política, dia 3). É muito satisfatório ver bolsonaristas se dando mal, para a sorte e alegria de Santo André.

Edmur Primo Delcolli Júnior

do Instagram

Eleição em São Caetano

“Homologado, Palacio promete abrir ‘caixa-preta’ de S.Caetano’ (Política, ontem). Vamos tirar o grupo político que mais endividou São Caetano em toda a sua história. Vamos tenovar tudo!

Christian Moreira

do Instagram





Venezuela

Maduro, ditador cruel, diz que foi eleito democraticamente, manda prender 1,200 e anuncia que já tem lista pessoal pronta para a prisão de mais 1.000, diferentemente de países em Estado de Direito, onde se instaura processo com ampla defesa, e somente a Justiça pode mandar prender de imediato, se for julgado existência do perigo iminente para a sociedade – não é o caso. Até aí, sem novidades. Mas o que mais impressiona em Maduro é a sua incompetência. Há 11 anos presidente do país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, e convivendo com 51% da população em estado de pobreza. Não foi capaz de sentar com dirigentes de países como França, EUA, Brasil e outros para fomentar a exploração econômica desse petróleo. A Venezuela poderia ser um país rico, seu povo não precisaria estar nessa situação. Não sei se a solução está na troca de governo, mas sua continuidade certamente é um desastre.

Evaristo de carvalho Neto

Santo André